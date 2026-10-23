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Зеленский назвал место и сроки трехсторонней встречи в Абу-Даби

Виталий Кирсанов
23 октября 2026, 20:55
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Президент Украины подчеркнул, что любое мирное соглашение должно предусматривать надежные гарантии безопасности для страны.
Зеленский назвал место и сроки трехсторонней встречи в Абу-Даби
Зеленский назвал место и сроки трехсторонней встречи в Абу-Даби / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube, Офис президента Украины

Кратко:

  • Трехсторонняя встреча может состояться в первой половине ноября в Абу-Даби
  • Зеленский заявил о необходимости участия европейских стран в переговорах

Первая техническая встреча в возобновленном трехстороннем формате Украина - США - Россия может состояться в первой половине ноября в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Проведение переговоров на уровне лидеров стран будет возможно позднее. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Reuters.

По словам главы государства, в пятницу он провел разговор со специальными посланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Ранее на этой неделе американские представители встречались с российским диктатором Владимиром Путиным.

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"План заключается в том, чтобы встретиться в первой половине ноября, и, конечно, как можно раньше", - сказал Зеленский.

Он добавил, что дальнейшие шаги во многом будут зависеть от позиции России, которая уже сорвала планы провести аналогичную встречу в октябре.

Президент Украины также подчеркнул, что любое мирное соглашение должно предусматривать надежные гарантии безопасности для страны. В частности, речь идет о финансовой поддержке в течение 10 лет, которая позволит поддерживать боеспособность украинской армии.

Кроме того, Зеленский заявил о необходимости участия европейских стран в переговорном процессе.

Зеленский высказался о Starlink и поставках ракет

Помимо переговоров, президент Украины затронул вопросы военной поддержки. По его словам, украинские военные по-прежнему сталкиваются с ограничениями в использовании спутниковой связи Starlink, несмотря на заверения президента США Дональда Трампа о восстановлении работы системы.

Также Украина продолжает ожидать очередную партию зенитных ракет, о поставке которых стороны договорились ранее.

Чего ожидать от нового этапа мирных переговоров

Главред писал, что, по словам политолога Петра Олещука, Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это не будет означать реального продвижения к завершению войны.

Диктатор и военный преступник Владимир Путин использует новую встречу для демонстрации дипломатического прогресса Дональду Трампу, в то время как боевые действия будут продолжаться.

Предложение Кремля возобновить контакты в 10-х числах ноября не свидетельствует о готовности России менять подход к урегулированию. Москва пытается создать для американского президента видимость результата.

Мирные переговоры - новости по теме

Как писал Главред, 20 октября в Осло состоялись переговоры по урегулированию российско-украинской войны. Украина и ее партнеры обсудили гарантии безопасности, территориальные вопросы, санкции против России и план восстановления страны после войны.

21 октября специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в Россию, чтобы представить Кремлю обновленное предложение по прекращению войны.

Президент Украины Владимир Зеленский допускает замораживание нынешней линии фронта ради прекращения огня, но отвергает передачу оккупированных территорий России. Он также призвал США не отменять санкции против Москвы и предоставить Украине больше ракет для противовоздушной обороны.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и страна-агрессор Россия согласились на переговоры о прекращении войны. В то же время он признал, что достижение мирного соглашения остается сложной задачей.

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