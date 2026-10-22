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Украина готова на большую уступку ради мира, но есть нюанс: Зеленский раскрыл детали

Юрий Берендий
22 октября 2026, 19:12
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Украина готова на уступку во имя мира: Зеленский допускает заморозку фронта, но отвергает передачу территорий РФ и требует сохранить санкции против Москвы.

Украина готова на большую уступку ради мира, но есть нюанс: Зеленский раскрыл детали
Украина готова пойти на уступки ради мира - что предлагает Зеленский / Коллаж: Главред, фото: DeepState, скриншот из видео

О чём сказал Зеленский:

  • Замораживание фронта возможно, передача территорий РФ - нет
  • Зеленский предупредил о последствиях отмены санкций
  • Украина просит союзников усилить противовоздушную оборону

Президент Украины Владимир Зеленский допускает замораживание нынешней линии фронта ради прекращения огня, но отвергает передачу оккупированных территорий России. Он также призвал США не отменять санкции против Москвы и предоставить Украине больше ракет для противовоздушной обороны. Об этом он заявил в интервью CNN.

видео дня

Зеленский назвал условие для прекращения боевых действий

На фоне возобновления дипломатических усилий США по завершению войны Зеленский заявил о готовности Киева искать путь к перемирию. В то же время он подчеркнул, что уступки не должны предполагать признания российского суверенитета над украинскими территориями.

"Наша земля очень важна, потому что речь идет о людях. Дело не в километрах. Многие люди погибли, защищая эту землю, нашу независимость, нашу страну", - сказал Зеленский.

Президент Украины допустил прекращение боевых действий на нынешних позициях как возможный шаг к переговорам.

"Добиться перемирия, остановить убийства, сесть за стол переговоров", - так Зеленский охарактеризовал цель возможного замораживания линии фронта.

Он также подчеркнул, что Киев не согласится юридически закрепить российскую оккупацию украинских земель.

"Никто не признает эти временно оккупированные территории российскими, и я думаю, что Россия это понимает. Жаль, если кто-то этого не понимает, но это их дело", - заявил президент.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Зеленский выступил против отмены санкций против России

Отдельной темой интервью стали отношения Киева и Вашингтона, которые в последние недели обострились из-за решения администрации Дональда Трампа в отношении России. Зеленский подчеркнул, что личный конфликт с президентом США не является причиной его несогласия с ослаблением давления на Москву.

"Мое отношение к Путину очень четкое. Я считаю, что если мы отменим санкции, мы сделаем его сильнее. Это не что-то личное между мной и президентом Трампом, и, конечно, я против любой отмены санкций", - сказал Зеленский.

Украинский президент также выразил сомнение в том, что Владимир Путин действительно стремится завершить войну. По его словам, действия российского руководства свидетельствуют о нежелании прекращать боевые действия.

"Путин играет, знаете, он - игрок. Жаль, потому что он играет с жизнями других людей, и, конечно, он не хочет (прекращать войну). Поэтому мы хотим, чтобы наши партнеры не давали ему возможности стать сильнее и сломить нас", - заявил Зеленский.

Эти слова прозвучали на фоне дипломатических контактов между Вашингтоном и Москвой. Специальный посланник США Стив Уиткофф провел трехчасовую встречу с Путиным в Санкт-Петербурге, а накануне переговоров с российским президентом встретился с Зеленским в Норвегии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация приблизилась к урегулированию войны больше, чем когда-либо ранее. В то же время Россия продолжила массированные атаки на Украину, а Москва не отказалась от максималистских требований, в частности в отношении украинских территорий.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что одним из главных вопросов переговоров остается ситуация на Донбассе.

трамп хроника
Хронология завершения войны Трампом / Инфографика: Главред

Украине не хватает ракет для защиты от баллистических ракет

Еще одним вопросом в отношениях с союзниками остается военная поддержка. После обострения ситуации Киев заявлял об ограничении обмена разведданными, проблемах с работой Starlink и задержках с поставками вооружения.

Зеленский сообщил, что обмен разведывательной информацией возобновлен, однако военный сервис Starshield компании SpaceX еще не работает в полном объеме. В то же время даже получение предупреждений о приближении российских баллистических ракет не решает проблему их перехвата из-за нехватки соответствующих средств ПВО.

По словам президента, европейские партнеры уже передали Украине определенное количество ракет для противовоздушной обороны, но этих поставок недостаточно.

"Этого недостаточно, чтобы защитить себя", - подчеркнул Зеленский.

Он назвал две главные потребности Украины, от которых, по его словам, зависит способность страны противостоять российской агрессии.

"Не отменять санкции против Путина… (и) предоставить нам более совершенные ракеты", - заявил президент Украины.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Чего ожидать от нового этапа мирных переговоров - комментарий политолога

Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это не будет означать приближение окончания войны. Кремль использует новую встречу, чтобы продемонстрировать Дональду Трампу дипломатический прогресс, пока боевые действия продолжаются. Об этом сообщил политолог Петр Олещук в колонке для Главреда.

Предложение Москвы возобновить контакты в первой половине ноября, по оценке политолога, не свидетельствует об изменении российской позиции. Он рассматривает его как попытку создать для американского президента видимость результата переговорного процесса.

"Это - своеобразный подарок от Путина Трампу: мол, если тебе нужно продемонстрировать определенный прогресс в процессе урегулирования, я подарю тебе очередную встречу и отправлю на нее очередного Мединского, который расскажет о печенегах и половцах", - отметил Олещук.

Главным условием для содержательного диалога Олещук называет временное прекращение огня. Пока боевые действия продолжаются, стороны заинтересованы прежде всего в укреплении собственных позиций перед возможными договоренностями.

"Подчеркиваю, это не переговоры, а имитация. Реальные переговоры начнутся только тогда, когда будет заключено соглашение о временном прекращении огня. А переговоры, которые ведутся параллельно с боевыми действиями, не принесут результата, потому что стороны будут пытаться отстоять более выгодные позиции", - заявил Олещук.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры между США, Украиной и Россией будут продолжаться в трехстороннем формате на техническом уровне. По его словам, по итогам серии встреч в Осло и Санкт-Петербурге стороны достигли ощутимого прогресса, а практическим результатом дипломатических контактов стало освобождение гражданина США Стивена Габбарда, хотя конкретные даты следующего раунда консультаций он пока не уточнил.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности заключить мирное соглашение на условиях фиксации и замораживания боевых действий по текущей линии фронта.

Ранее стало известно, что основатель SpaceX Илон Маск лично принял решение об ограничении скорости и пропускной способности терминалов Starlink для украинского военного оборудования. По имеющейся информации, это решение было согласовано после консультаций с высокопоставленными чиновниками Белого дома и телефонного разговора с президентом США, что привело к деактивации и потере работоспособности части украинских ударных беспилотников и дронов-перехватчиков.

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Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится множество филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. По всему миру выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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