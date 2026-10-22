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РФ начала бить по Украине новой крылатой ракетой "Филин": что выяснило ГУР

Руслана Заклинская
22 октября 2026, 12:29
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ГУР установило, что для навигации ракеты используют китайские технологии.
РФ начала бить по Украине новой крылатой ракетой 'Филин': что выяснило ГУР
Россия начала применять новую крылатую ракету "Филин" / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ГУР

Главное:

  • РФ начала применять новую крылатую ракету "Филин"
  • Дальность ракеты - до 1200 км, скорость - до 800 км/ч
  • В компонентной базе обнаружили 35 американских и 22 китайских компонента

Российские оккупанты с конца лета начали применять новую российскую крылатую ракету "Филин". Ракета может развивать скорость до 800 км/ч и преодолевать расстояние до 1200 км. Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины.

Разработкой ракеты занимается российское АО "НПО "Молния", входящее в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Создание "Филина" является частью тенденции российского военно-промышленного комплекса к разработке относительно дешёвых реактивных средств поражения с наземным запуском.

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По данным украинской разведки, ракета имеет фюзеляж из композитных материалов длиной 3,5 метра и размах крыльев 3 метра. Отдельные элементы изготовлены с помощью 3D-печати.

Ракета
Ракета "Филин" / Инфографика: Главред

"Филин" запускают с наземной установки с помощью порохового ускорителя. Он может лететь на сверхнизких высотах или подниматься на высоту до 6 км. Существуют варианты ракеты с боевой частью массой 50 и 100 кг.

ГУР также установило, что бортовое оборудование ракеты производит российская компания "ПЛАЗ", которая участвует и в производстве беспилотников "Гарпия". Для наведения на цель используются инерциальная навигационная система китайского производства и 16-канальная система "Комета".

"Электронная компонентная база бортового оборудования аналогична другим российским ракетам и БПЛА, но отличается увеличением доли китайских компонентов (американских - 35, китайских - 22) и унификацией решений для различных блоков и плат", - сообщили в ГУР.

В то же время ракета оснащена российским двигателем R500 производства компании "Рейнольдс". Этот двигатель ранее идентифицировали в крылатых авиационных ракетах С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром".

Как РФ модернизирует дроны - объяснение эксперта

Россия работает над модернизацией реактивных ударных дронов, пытаясь увеличить их скорость до 750–900 км/ч, рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телеканала "Киев24". По его словам, противник анализирует результаты применения беспилотников и постоянно совершенствует их характеристики.

В настоящее время российские реактивные дроны развивают скорость примерно 450–650 км/ч. В то же время, по оценке Долинце, к концу года отдельные модели могут достичь скорости не менее 750 км/ч. Теоретический предел для таких аппаратов составляет 900–1000 км/ч, однако не все беспилотники смогут выйти на такие показатели.

Кроме того, Россия может усиливать защиту ударных дронов, используя технологии, характерные для крылатых ракет. Речь идет, в частности, об оптических системах навигации, средствах радиоэлектронной борьбы и устройствах сброса тепловых ловушек. По мнению эксперта, развитие таких платформ будет зависеть и от эффективности украинских дронов-перехватчиков.

"Следующий этап - это скоростные реактивные ударные платформы со скоростью 750, 850, возможно даже 900 км/ч", - подчеркнул Долинце.

Он отметил, что для противодействия таким целям Украине необходимо заранее разрабатывать новые средства перехвата на твёрдом топливе, аналогичные по назначению зенитным или авиационным ракетам. Их применение должно усилить противовоздушную оборону по принципу израильской системы "Железный купол".

Модернизация российского оружия - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, спикер Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат сообщил о росте использования реактивных БПЛА в ударах по Киеву. По оценкам аналитиков, от 25 до 30 процентов ударных пакетов составляют такие беспилотники.

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о наращивании российского производства вооружения и подготовке к новым наступательным операциям на фронте. Он подчеркнул важность усиления производства вооружения и организации фортификационного строительства.

"Милитарный" сообщил о модификации российского ударного беспилотника под названием "Гербера-2". Журналисты описали, что аппарат был оснащен осколочно-фугасной боевой частью и увеличенными топливными емкостями.

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Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке", осуществляет сбор, аналитическую обработку, обобщение и предоставление разведывательной информации её потребителям, пишет Википедия.

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