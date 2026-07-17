РФ усиливает производство оружия и готовится к новым наступлениям – Сырский

Армия РФ активно увеличивает объемы производства вооружения и готовится к проведению новых наступательных операций на широком участке фронта.

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Сырский заявил о подготовке РФ к новым атакам по широкому фронту / коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Кратко:

Враг пытается выявить уязвимые места украинской обороны

Сырский провел совещание по вопросам фортификационного строительства

Россия продолжает реализовывать планы по захвату украинских территорий и созданию так называемой буферной зоны на севере страны. Об этом 17 июля сообщил в Facebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По его словам, несмотря на значительные потери личного состава и техники, российская армия активно увеличивает объемы производства вооружения и готовится к проведению новых наступательных операций на широком участке фронта. Кроме того, противник пытается выявить уязвимые места украинской обороны и осуществляет попытки проникновения в межпозиционное пространство.

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Сырский подчеркнул, что в нынешних условиях важнейшими элементами обороны являются качественно оборудованные фортификационные сооружения, инженерные заграждения и эффективная система противодействия беспилотникам. В сочетании с точным огневым поражением и профессиональными действиями украинских военнослужащих эти меры позволяют удерживать оборонительные рубежи, снижать наступательный потенциал противника и сохранять жизни защитников Украины.

Главнокомандующий отметил, что в течение первого полугодия 2026 года удалось наладить системную работу по строительству эшелонированной обороны, усилению антидроновой защиты и подготовке населенных пунктов к возможной обороне.

Также Сырский сообщил, что провел рабочее совещание, посвященное вопросам фортификационного строительства. Во время встречи участники обсудили темпы и качество инженерного обустройства оборонительных рубежей, развитие антидроновой защиты и уровень готовности населенных пунктов к отражению возможных атак.

"Детально проанализировали проблемные вопросы, определили конкретные решения и первоочередные задачи. Наша задача остается неизменной – не дать врагу реализовать свои захватнические планы, удержать инициативу в обороне и стабилизировать фронт. Впереди еще значительный объем работы, которую необходимо выполнить своевременно и качественно. От этого напрямую зависят устойчивость нашей обороны, эффективность боевых действий и, самое главное, – жизни украинских воинов", – подытожил он.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Как часто РФ может наносить массированные удары по Украине

Военный эксперт Игорь Романенко убежден, что у россиян есть возможности наносить массированные ракетные удары с перерывом на подготовку в 7–10 дней.

По его словам, украинцам нужно регулярно реагировать на воздушные тревоги.

"Возможности для воздушного террора у Путина, к сожалению, остаются. Но, как видим, он может выжидать неделю-две и наносить удары тогда, когда ему это будет крайне необходимо. Балистика - это показательный инструмент, и он у него пока есть. Есть возможности наносить удары раз в 10 дней или даже раз в 7 дней. Поэтому стоит реагировать на воздушные тревоги", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - главное

Ранее Главред сообщал, что украинские защитники добились самого заметного прогресса за последние месяцы: темпы российского наступления замедлились настолько, что ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли.

Напомним, ранее российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.

Как сообщалось, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

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О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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