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Украину разогреет до +33 градусов: когда и где будет жаркая погода

Анна Косик
17 июля 2026, 11:33
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Пока в большинстве регионов будет царить солнце и летняя жара, на западе прогнозируют непогоду.
Украину разогреет до +33 градусов: когда и где будет жаркая погода
Прогноз погоды в Украине на 18–19 июля / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как будет меняться температура воздуха в Украине до конца недели
  • В каких областях возможны осадки

Погода в Украине в ближайшие двое суток будет устойчивой, малооблачной и без осадков на большей части территории. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Он отметил, что в конце второй декады июля погодные условия на территории Украины будет определять антициклон с севера. Поэтому ожидается солнечная и сухая погода с комфортными летними температурами.

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"Лишь в западной части малоподвижный атмосферный фронт станет причиной грозовых дождей, которые местами могут сопровождаться градом и порывистым ветром", - добавил синоптик.

Погода 18 июля

В субботу в западных регионах Украины ночью осадков не будет, зато местами возможен слабый туман. Днем и вечером местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+19 °С, днем +26…+32 °С.

В северных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +8…+13 °С, днем +22…+27 °С.

В центральных регионах страны будет малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +9…+14 °С, днём +23…+28 °С.

В южной половине страны и на Крымском полуострове будет преобладать антициклональная погода. Осадков не ожидается. Ветер восточный, 5–10 м/с. Температура ночью составит +14…+19 °С, днем воздух прогреется до +26…+31 °С.

В восточных областях прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточного направления, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +9…+14 °С, днем +22…+27 °С.

погода в украине 18 июля
Погода в Украине 18 июля / фото: скриншот с meteoprog

Погода 19 июля

В воскресенье в западных областях в течение суток ожидаются кратковременные грозовые дожди, днем местами возможен град и шквалы, 15–20 м/с. Ветер будет переменного направления, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °С, днем +25…+30 °С.

В северных областях сохранится малооблачная погода, без осадков. Лишь вечером на западе Киевской области пройдут грозовые дожди. Ветер юго-восточного направления, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +10…+15 °С, днем +24…+29 °С.

В центральной части Украины прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах +12…+17 °С, днём +26…+31 °С.

В южной половине страны, а также в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточного направления, 5–10 м/с. Температура ночью составит +14...+19 °С, днём +28...+33 °С.

В восточных областях прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12...+17 °С, днем +24...+29 °С.

погода в украине 19 июля
Погода в Украине 19 июля / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в субботу и воскресенье на этой неделе в Украине будет сухо, солнечно и умеренно жарко. Только 19 июля в западных областях страны ожидаются грозовые дожди, а также возможны ливни и шквалы.

Ранее сообщалось, что до конца текущей недели в Украине местами возможна умеренная жара. Температура воздуха будет подниматься до +30 градусов и даже выше.

Накануне стало известно, что 17 июля под влиянием области повышенного давления по всей Украине осадков не предвидится. Температура воздуха днем будет в пределах +28–33 градусов.

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О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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