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Можно ли носить украшения умерших родственников - священник дал четкий ответ

Руслана Заклинская
16 июля 2026, 21:33
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Священник ПЦУ Алексей Филюк развеял распространенные мифы о "негативной энергетике" украшений умерших родственников.
Можно ли носить украшения умерших родственников — священник дал четкий ответ
Золото умерших родственников можно носить или продать / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в Facebook, magnific.com

Вы узнаете:

  • Можно ли носить украшения умерших
  • Что говорит Церковь о наследственных кольцах
  • Что можно сделать с украшениями, которые достались в наследство

После смерти близкого человека его личные вещи нередко остаются в наследство родным. Особенно много вопросов возникает по поводу золотых и серебряных украшений. Некоторые боятся их носить из-за суеверий или верят, что такие вещи могут нести негативную энергетику.

Главред выяснил, можно ли носить украшения умерших родственников.

видео дня

Можно ли носить золотые и серебряные украшения умерших

По словам священника ПЦУ Алексея Филюка, носить украшения, принадлежавшие умершим родственникам, вполне разрешено. Он подчеркнул, что в этом нет ничего плохого или греховного.

Филюк объясняет эту практику через призму мирового опыта и предостерегает лишь от одного - не превращать унаследованные вещи в предмет культа.

"Конечно, можно. Ведь во всем цивилизованном мире так принято - главное, не делать себе идола из этих вещей или украшений", - пояснил Филюк.

Почему не стоит бояться таких вещей

Священник пояснил, что во многих странах мира семейные украшения передаются из поколения в поколение. Кольца, ожерелья, браслеты и другие драгоценности часто становятся семейными реликвиями, которые имеют не мистическое, а памятное значение.

Он подчеркнул, что не стоит наделять эти вещи какими-то сверхъестественными свойствами или бояться их только потому, что они принадлежали человеку, который уже умер.

Смотрите видео с объяснением священника:

Что можно сделать с унаследованными украшениями

По словам Алексея Филюка, каждый имеет право самостоятельно решить, как распорядиться унаследованными драгоценностями. Их можно:

  • носить;
  • переплавить;
  • продать;
  • сдать.

Любой из этих вариантов не противоречит христианским взглядам.

Что самое важное, по словам священника

Алексей Филюк подчеркнул, что главное - не делать из украшений предмет поклонения или суеверий. Человек должен прежде всего жить по христианским ценностям, а не руководствоваться страхами или мистическими представлениями.

По словам священника, если украшение досталось вам в наследство от близкого человека, оно не несет никакой опасности. Самым важным остаются вера в Бога и жизнь по Евангелию, а материальные вещи являются второстепенными.

"Главное - верить в Бога и жить по Евангелию, а все остальное - второстепенно", - добавил священник.

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О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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