Можно ли носить украшения умерших родственников — священник дал четкий ответ

Вы узнаете:
- Можно ли носить украшения умерших
- Что говорит Церковь о наследственных кольцах
- Что можно сделать с украшениями, которые достались в наследство
После смерти близкого человека его личные вещи нередко остаются в наследство родным. Особенно много вопросов возникает по поводу золотых и серебряных украшений. Некоторые боятся их носить из-за суеверий или верят, что такие вещи могут нести негативную энергетику.
Главред выяснил, можно ли носить украшения умерших родственников.
Можно ли носить золотые и серебряные украшения умерших
По словам священника ПЦУ Алексея Филюка, носить украшения, принадлежавшие умершим родственникам, вполне разрешено. Он подчеркнул, что в этом нет ничего плохого или греховного.
Филюк объясняет эту практику через призму мирового опыта и предостерегает лишь от одного - не превращать унаследованные вещи в предмет культа.
"Конечно, можно. Ведь во всем цивилизованном мире так принято - главное, не делать себе идола из этих вещей или украшений", - пояснил Филюк.
Почему не стоит бояться таких вещей
Священник пояснил, что во многих странах мира семейные украшения передаются из поколения в поколение. Кольца, ожерелья, браслеты и другие драгоценности часто становятся семейными реликвиями, которые имеют не мистическое, а памятное значение.
Он подчеркнул, что не стоит наделять эти вещи какими-то сверхъестественными свойствами или бояться их только потому, что они принадлежали человеку, который уже умер.
Смотрите видео с объяснением священника:
Что можно сделать с унаследованными украшениями
По словам Алексея Филюка, каждый имеет право самостоятельно решить, как распорядиться унаследованными драгоценностями. Их можно:
- носить;
- переплавить;
- продать;
- сдать.
Любой из этих вариантов не противоречит христианским взглядам.
Что самое важное, по словам священника
Алексей Филюк подчеркнул, что главное - не делать из украшений предмет поклонения или суеверий. Человек должен прежде всего жить по христианским ценностям, а не руководствоваться страхами или мистическими представлениями.
По словам священника, если украшение досталось вам в наследство от близкого человека, оно не несет никакой опасности. Самым важным остаются вера в Бога и жизнь по Евангелию, а материальные вещи являются второстепенными.
"Главное - верить в Бога и жить по Евангелию, а все остальное - второстепенно", - добавил священник.
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О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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