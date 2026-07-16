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Киев и другие города охватили протесты, люди вышли на улицы с картонками: что требуют

Анна Ярославская
16 июля 2026, 09:57обновлено 16 июля, 10:48
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Люди собрались в поддержку Михаила Федорова и требуют оставить его министром обороны Украины.
Акция в поддержку Федорова
Акции в поддержку Федорова проходят в Киеве и других городах / Коллаж: Главред, фото: t.me/kievinfo_kyiv

Что произошло:

  • В Украине проходят акции в поддержку Михаила Федорова
  • Протесты охватили Киев и еще девять других городов
  • Участники требуют оставить Федорова министром обороны

В Украине начались акции в поддержку министра обороны Михаила Федорова. Люди вышли на улицы с мирными протестами в Киеве, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Одессе, Харькове, Днепре, Житомире и Чернигове.

В столице акция проходит недалеко от Офиса президента - на площади Франко. Там собралось по меньшей мере несколько сотен человек.

видео дня

Участники акций держат в руках плакаты с красноречивыми надписями:

  • "Прощай, Федоров. Привет, дедовщина!";
  • "Федоров - МО, Драпатый - главком, коррупционерам - тюрьмы";
  • "Мы же вам не лохи. Верните Федорова";
  • "Не трогайте то, что работает";
  • "Руки прочь от Федорова";
  • "Верните Федорова";
  • "Власть по-прежнему у народа".

Также участники акции скандируют "Ганьба" и "Федоров – министр обороны".

  • Акция в поддержку Федорова в Киеве
    Акция в поддержку Федорова в Киеве Фото: Киев Инфо
  • Акция в поддержку Федорова в Киеве
    Акция в поддержку Федорова в Киеве Фото: Киев Инфо
  • Акция в поддержку Федорова в Киеве
    Акция в поддержку Федорова в Киеве Фото: Киев Инфо
  • Акция в поддержку Федорова в Киеве
    Акция в поддержку Федорова в Киеве Фото: Киев Инфо
  • Акция в поддержку Федорова в Киеве
    Акция в поддержку Федорова в Киеве Фото: Киев Инфо
  • Акция в поддержку Федорова в Киеве
    Акция в поддержку Федорова в Киеве Фото: Киев Инфо
  • Акция в поддержку Федорова в Киеве
    Акция в поддержку Федорова в Киеве Фото: Киев Инфо
  • Акция в поддержку Федорова в Киеве
    Акция в поддержку Федорова в Киеве Фото: Киев Инфо

Смотрите видео - Мирные акции в поддержку Федорова:

Скриншот

Как пишет Суспільне, в Луцке также началась акция протеста против увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны.

  • Акция в поддержку Федорова в Луцке
    Акция в поддержку Федорова в Луцке Фото: t.me/suspilne_lutsk
  • Акция в поддержку Федорова в Луцке
    Акция в поддержку Федорова в Луцке Фото: t.me/suspilne_lutsk
  • Акция в поддержку Федорова в Луцке
    Акция в поддержку Федорова в Луцке Фото: t.me/suspilne_lutsk
  • Акция в поддержку Федорова в Луцке
    Акция в поддержку Федорова в Луцке Фото: t.me/suspilne_lutsk

Акция в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова продолжается в Ровно. Приблизительно полсотни человек собрались на Театральной площади с призывами оставить его на должности.

  • Акция в поддержку Федорова в Ровно
    Акция в поддержку Федорова в Ровно Фото: t.me/suspilnerivne
  • Акция в поддержку Федорова в Ровно
    Акция в поддержку Федорова в Ровно Фото: t.me/suspilnerivne
  • Акция в поддержку Федорова в Ровно
    Акция в поддержку Федорова в Ровно Фото: t.me/suspilnerivne
  • Акция в поддержку Федорова в Ровно
    Акция в поддержку Федорова в Ровно Фото: t.me/suspilnerivne

Замкомандующего Воздушными силами подал в отставку из-за Федорова

Полковник Павел Елизаров подал рапорт об отставке с должности заместителя командующего Воздушными силами ВСУ.

"К сожалению, на пятом году войны я написал рапорт об увольнении из Вооруженных сил Украины. Я считаю, что отстранение М. Федорова - это большое зло для оборонного потенциала страны. Слава Украине!", - написал Елизаров в Facebook.

Он также опубликовал соответствующий рапорт, в котором причиной такого шага назвал увольнение Федорова с должности министра обороны.

Рапорт Елизарова об отставке
Рапорт Елизарова об отставке / facebook.com/elizarov.pa

Перестановки в правительстве и отставка Федорова - новости

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский объявил о масштабной перезагрузке правительства. Он подчеркнул, что обновление правительства должно обеспечить реализацию обновленной политической стратегии государства. Среди возможных кандидатов на пост нового премьер-министра называют Сергея Корецкого.

14 июля Верховная Рада Украины поддержала отставку Юлии Свириденко с должности премьер-министра. За отставку Свириденко проголосовали 258 депутатов.

Согласно процедуре, после отставки премьер-министра весь состав правительства автоматически складывает полномочия. При этом министры продолжают исполнять свои обязанности до тех пор, пока Верховная Рада не назначит новый состав Кабмина.

До назначения нового премьера и формирования Кабмина временно возглавлять правительство будет вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль.

Зеленский заявил, что пока не принял решение, вернется ли временно исполняющий обязанности министра обороны Михаил Федоров на эту должность в составе нового правительства. Кадровый состав которого до сих пор формируется.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский внесет кандидатуру Игоря Клименко, возглавляющего Министерство внутренних дел, на должность главы Минобороны вместо Федорова.

Голосование в Верховной Раде за новый состав правительства ожидается 16 июля.

Отметим, по данным СМИ, Михаил Федоров может возглавить "Укроборонпром".

Михаил Федоров
Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Почему Федоров не может продолжить работу в Минобороны

Предпосылкой возможных кадровых изменений в Министерстве обороны стали разногласия во взглядах на ведение войны между Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа".

По словам собеседников издания, Зеленский выразил недовольство тем, как в Минобороны принимались отдельные решения по закупкам вооружения. Речь идет, в частности, о закупке артиллерийских боеприпасов без должного учета запросов Генерального штаба и военных.

"Президент сказал, что Федоров и министерство осуществляли закупки по собственному усмотрению, а не так, как этого просили Генштаб и военные. Это, в частности, касалось, например, закупки артиллерийских снарядов", - пояснил собеседник.

В то же время источники Украинской правды утверждают, что во время встречи с депутатами фракции глава государства признал сложность ситуации, сложившейся вокруг руководства оборонного ведомства.

"Он (президент - ред.) сказал, что по-хорошему нужно уволить и Федорова, и Сырского (главнокомандующего ВСУ - ред.), но он сейчас этого сделать не может", - рассказал УП один из участников встречи.

Несмотря на кадровые перестановки, по данным источников во фракции, Михаил Федоров не планирует покидать команду президента. Окончательное решение относительно его дальнейшей работы может быть объявлено уже в ближайшее время.

Александр Сырский
Александр Сырский / Инфографика: Главред

Почему Зеленский уволил Федорова, а не Сырского

Михаил Федоров остался без должности из-за конфликта с главкомом Александром Сырским. Об этом пишет BBC News Украина со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что после появления напряжения между Сырским и Федоровым, которое все чаще стало проявляться на заседаниях Ставки, Владимир Зеленский неоднократно пытался наладить между ними контакт, но безрезультатно.

"Открытые конфликты на Ставке становились просто невыносимыми. Президент собирался с ними втроем, но в его присутствии Сырский и Федоров делали вид, что ведут диалог, а как только выходили за дверь, даже не прощались. Когда же из Минобороны уволили Мойсюка и Гаврилюка, атмосфера на Ставке превратилась в настоящий ад, и всё только ухудшалось", - рассказал BBC News Украина один из представителей правящей команды.

Зеленский решил уволить именно Федорова, потому что "увольнять главкома – высокая ответственность в такое время".

"Кроме того, он сказал, что Миша с ТЦК ничего не смог сделать. На это из зала прозвучало замечание: мол, ТЦК – сфера ответственности Сухопутки, а значит – Сырского, но президент сказал, что не хочет в этом разбираться, потому что главное – иметь результат, и единственный, кто сможет сейчас что-то сделать с реформой ТЦК, – это Клименко", – пересказывает аргументацию Зеленского один из присутствовавших на встрече "слуг народа".

В то же время только отставкой Федорова Зеленский, похоже, ограничиваться не собирается.

Сразу несколько депутатов, присутствовавших на встрече с президентом, отметили BBC News Украина, что уловили в его словах намек на возможную отставку в обозримом будущем и Сырского.

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Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

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