Будет ли Федоров вновь назначен на должность министра обороны — заявление Зеленского

Президент сообщил, что окончательное кадровое решение относительно нового правительства пока не принято.

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Будет ли Федоров продолжать работу на посту министра обороны Украины - Зеленский ответил / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Зеленский еще не решил судьбу Федорова в правительстве

Перед заседанием фракции обсудит ситуацию с военными

Приоритеты - ОПК, ТЦК и закрытие неба

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не принял решение, вернется ли временно исполняющий обязанности министра обороны Михаил Федоров на эту должность в составе нового правительства, кадровый состав которого до сих пор формируется. Об этом он сказал журналистам, сообщает Суспільне.

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Сегодня, 15 июля, глава государства ещё до вечернего заседания фракции "Слуга народа" проведёт отдельные переговоры с руководством Министерства обороны. По словам Зеленского, именно диалог между армией и ведомством, а также решение проблем с ТЦК и закрытие воздушного пространства остаются для него первоочередными направлениями.

Президент рассказал, что план на день включает встречи с командованием Вооруженных сил и министром обороны еще до того, как он выступит перед депутатами. На вопрос РБК-Украина он обозначил круг тем, которые поднимет в ходе этих бесед.

"И в связи с этим у меня сегодня также будут беседы с руководством нашей армии, а также с министром обороны Украины. Все это у меня будет до заседания фракций", - сказал Зеленский.

Единство как условие победы

Глава государства также коснулся принципа, которым он руководствуется во взаимодействии с военным и оборонным ведомством. Он подчеркнул, что сила страны сейчас зависит от слаженности действий между властью, армией и Минобороны, и именно на это должна быть направлена совместная работа в ближайшее время.

Президент добавил, что позиции с военным командованием и министерством должны совпадать без каких-либо политических разногласий.

ОПК и прекращение огня - в приоритете

Отдельный блок вопросов, по словам Зеленского, касается оборонно-промышленного комплекса, который должен обеспечить защиту украинского неба.

"Ну и приоритет также - ОПК. Наш ОПК направлен на защиту нашего неба, и не только неба - мы этим занимаемся. Нам очень нужно быстро двигаться в одном направлении, в одном направлении без какой-либо политики. В направлении принуждения России к окончанию войны, по крайней мере, к прекращению огня", - отметил Зеленский.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Сохранит ли Федоров свой пост - комментарий эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок заявил, что не берется прогнозировать, сохранит ли Михаил Федоров свою должность, однако, по его мнению, попытки ослабить его позиции очевидны. В то же время, по словам эксперта, Федоров стремится остаться в команде и продолжить политическую карьеру.

Клочок напомнил, что Федоров присоединился к команде Владимира Зеленского еще во время президентской кампании 2019 года, где отвечал за цифровое направление, развитие онлайн-платформ и работу в социальных сетях. По его мнению, эта работа оказалась успешной.

Эксперт также отметил реализацию проекта "Дия", который, несмотря на отдельные недостатки, в целом эффективно функционирует и обеспечил Федорову значительную поддержку со стороны гражданского общества.

Кроме того, Клочок отметил, что, по разным оценкам, Федоров может быть причастен к развитию украинских технологий в сфере дальнобойных ударных средств на крымском направлении. Хотя вокруг авторства этих разработок продолжаются дискуссии, эксперт считает, что вице-премьер так или иначе был вовлечен в этот процесс.

"Вопрос об увеличении производства дронов поднимался еще тогда, когда он был министром цифровой трансформации. Поэтому есть и положительные моменты, и отрицательные. Сейчас появляются инсайдерские сведения о возможной причастности Федорова к коррупционным скандалам и тому подобному. Всё это традиционно происходит в рамках борьбы за власть и за её сохранение", - подытожил он.

Смена правительства в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщила о заседании фракции, на котором будут обсуждаться кадровые вопросы. СМИ сообщали, что посол Украины в США Ольга Стефанишина покинет должность по собственному желанию, эту информацию подтвердило агентство "Интерфакс-Украина". По сообщению издания, она попросила об уходе с должности еще на прошлой неделе.

Президент Владимир Зеленский объявил о масштабной перезагрузке правительства. Он подчеркнул, что обновление правительства должно обеспечить реализацию обновленной политической стратегии государства. По данным издания, среди возможных кандидатов на пост премьера называют Сергея Корецкого.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении в парламент заявления премьер-министра Юлии Свириденко об отставке.

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О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года - министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом - народный депутат Украины IX созыва. Включён в список "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель цифрового направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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