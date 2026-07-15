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В Одессе прогремели взрывы, город - под авиационным ударом: что известно

Анна Ярославская
15 июля 2026, 07:17обновлено 15 июля, 07:56
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В результате утренней атаки есть погибшие и пострадавшие.
Ту-95МС, ракетный удар
Мониторы предупредили о пусках ракет над Крымом / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Генштаб ВСУ

Кратко:

  • В Одессе утром 15 июля прогремела серия взрывов
  • Перед атакой сообщали об угрозе авиационных ракет
  • Опасность для региона сохраняется до отбоя тревоги

Утром в среду, 15 июля, в Одессе прогремела серия взрывов. Перед этим мониторы сообщали о движении управляемых авиационны ракет в направлении города.

В 05:47 мониторинговый канал monitor сообщил о выходе бортов тактической авиации на пусковые рубежи над Крымом для возможных запусков управляемых авиационных ракет. Сообщалось об угрозе для Одесской и Николаевской областей.

видео дня

В 07:01 в Одессе прогремели взрывы.

"Угроза будет продолжаться до отбоя", - говорится в сообщении.

В 07:37 глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате утренней атаки есть погибшие и пострадавшие. Повреждены жилые дома.

"Все детали выясняем", – отметил он.

07:47 Известно о трех погибших в результате вражеской атаки на Одессу.

Еще три человека получили ранения. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Атака на Одессу 14 июля 2026

Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, во время вчерашней вражеской атаки на город, обошлось без пострадавших.

"Взрывной волной были повреждены и выбиты окна. Все отверстия уже закрыты, составлены акты для предоставления компенсации горожанам. Коммунальные службы оперативно убрали территорию", - отметил он.

Как писал Главред, вечером 14 июля в Одессе прогремели взрывы. В городе зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры.

Удары РФ по Одессе - новости

11 июля российские войска вновь нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области и гражданскому судоходству. В результате атаки погибли два человека, еще двое получили ранения.

10 июля оккупанты ударили крылатыми ракетами по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате российского обстрела возник пожар. Погиб докер-механизатор. Он находился на рабочем месте и выполнял свои служебные обязанности во время российского удара.

7 июля российская армия нанесла ракетный удар по гражданскому населению Одесской области, применив баллистическую ракету с кассетной боевой частью. В результате атаки на территории производственного предприятия загорелись здание и автомобили, по предварительной информации пострадали три человека.

Почему тревога из-за баллистики звучит уже после удара: ответ эксперта

Советник министра обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш") объяснил, что Украина получает информацию о запусках баллистических ракет от партнеров, главным образом благодаря спутниковому наблюдению.

Проблема в том, что ракета долетает до Киева всего за 2–4 минуты. За это время нужно получить данные, обработать их и объявить тревогу. Любой технический сбой может привести к задержке оповещения.

При этом бывают и ложные тревоги: спутники фиксируют подготовку к запуску, но сама ракета может так и не стартовать.

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О персоне: Сергей Лысак

Сергей Лысак - украинский деятель органов государственной безопасности и государственный служащий. Участник АТО. С 7 февраля 2023 года по 15 октября 2025 года - председатель Днепропетровской областной государственной администрации. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации, сообщает Википедия.

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