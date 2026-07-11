Россия атакует порты Украины: есть погибшие и раненые, повреждено судно

Министерство развития общин и территорий подтвердило, что в результате вражеского удара на иностранном гражданском судне вспыхнул пожар.

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Удар по порту / Коллаж: Главред, фото: t.me/MinDevUA

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Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области и гражданское судно

Погибли два водителя, ещё два человека ранены

Повреждено торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис

Российские войска вновь нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области и гражданскому судоходству. В результате атаки погибли два человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

По данным ведомства, в одном из портов в результате взрывной волны были повреждены грузовые автомобили. В результате удара погибли двое водителей.

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"Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших. Еще два человека получили ранения - им оказана необходимая медицинская помощь", - отметили в министерстве.

Кроме того, в результате российской атаки повреждения получило гражданское торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис. На борту корабля возник пожар, однако его удалось оперативно ликвидировать. По предварительной информации, среди членов экипажа судна пострадавших нет.

"Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданские порты, суда и логистическую инфраструктуру, грубо нарушая нормы международного права и создавая угрозу безопасности мирового судоходства", - говорится в сообщении.

Около 19:00 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одесской области. По данным военных, реактивные БПЛА следуют курсом на район Овидиополя и Черноморска.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей находиться в укрытиях. Воздушная тревога объявлена в Болградском и Белгород-Днестровском районах.

Почему Россия атакует Одесскую область - объяснение эксперта

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала рассказал, что российские войска продолжают атаковать Одесскую область, пытаясь поразить важные объекты региона. Для нанесения ударов по ним РФ применяет различные виды вооружения.

Братчук отметил, что интенсивность российских атак на Одесскую область не снижается. Одними из основных целей остаются объекты портовой инфраструктуры, имеющие важное значение для логистики и экономики региона.

"Сегодня ракеты летят очень часто, практически каждый день. Накануне под обстрел попала наша портовая и припортовая инфраструктура, там погиб один человек. До этого был нанесен удар по промышленному объекту", - вспомнил он.

По словам представителя УДА, помимо ракетных атак, враг активно применяет реактивные "Шахеды". Их количество не уменьшается, а в отдельных случаях доля таких беспилотников даже растет.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 11 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека, еще один 24-летний мужчина получил осколочное ранение.

Накануне, 10 июля, оккупанты также атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате российского удара погиб один человек.

Кроме того, 11 июля россияне атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. В результате удара погибли как минимум пять человек, среди них ребенок, еще около 30 человек получили ранения.

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О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980 года, Тимково, Одесская область) - глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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