Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия атакует порты Украины: есть погибшие и раненые, повреждено судно

Руслана Заклинская
11 июля 2026, 19:05обновлено 11 июля, 19:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Министерство развития общин и территорий подтвердило, что в результате вражеского удара на иностранном гражданском судне вспыхнул пожар.
Россия атакует порты Украины: есть погибшие и раненые, повреждено судно
Удар по порту / Коллаж: Главред, фото: t.me/MinDevUA

Главное:

  • Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области и гражданское судно
  • Погибли два водителя, ещё два человека ранены
  • Повреждено торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис

Российские войска вновь нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области и гражданскому судоходству. В результате атаки погибли два человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

По данным ведомства, в одном из портов в результате взрывной волны были повреждены грузовые автомобили. В результате удара погибли двое водителей.

видео дня

"Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших. Еще два человека получили ранения - им оказана необходимая медицинская помощь", - отметили в министерстве.

Кроме того, в результате российской атаки повреждения получило гражданское торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис. На борту корабля возник пожар, однако его удалось оперативно ликвидировать. По предварительной информации, среди членов экипажа судна пострадавших нет.

"Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданские порты, суда и логистическую инфраструктуру, грубо нарушая нормы международного права и создавая угрозу безопасности мирового судоходства", - говорится в сообщении.

Около 19:00 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одесской области. По данным военных, реактивные БПЛА следуют курсом на район Овидиополя и Черноморска.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей находиться в укрытиях. Воздушная тревога объявлена в Болградском и Белгород-Днестровском районах.

Почему Россия атакует Одесскую область - объяснение эксперта

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала рассказал, что российские войска продолжают атаковать Одесскую область, пытаясь поразить важные объекты региона. Для нанесения ударов по ним РФ применяет различные виды вооружения.

Братчук отметил, что интенсивность российских атак на Одесскую область не снижается. Одними из основных целей остаются объекты портовой инфраструктуры, имеющие важное значение для логистики и экономики региона.

"Сегодня ракеты летят очень часто, практически каждый день. Накануне под обстрел попала наша портовая и припортовая инфраструктура, там погиб один человек. До этого был нанесен удар по промышленному объекту", - вспомнил он.

По словам представителя УДА, помимо ракетных атак, враг активно применяет реактивные "Шахеды". Их количество не уменьшается, а в отдельных случаях доля таких беспилотников даже растет.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 11 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека, еще один 24-летний мужчина получил осколочное ранение.

Накануне, 10 июля, оккупанты также атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате российского удара погиб один человек.

Кроме того, 11 июля россияне атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. В результате удара погибли как минимум пять человек, среди них ребенок, еще около 30 человек получили ранения.

Читайте также:

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980 года, Тимково, Одесская область) - глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Одесса Одесская область новости Одессы война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцы в ЕС: в Эстонии, Польше и Германии беженцев ждут нововведения

Украинцы в ЕС: в Эстонии, Польше и Германии беженцев ждут нововведения

19:12Аналитика
Россия атакует порты Украины: есть погибшие и раненые, повреждено судно

Россия атакует порты Украины: есть погибшие и раненые, повреждено судно

19:05Украина
Россияне нанесли удар тремя авиабомбами по Сумам: среди погибших - ребенок

Россияне нанесли удар тремя авиабомбами по Сумам: среди погибших - ребенок

15:46Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в офисе за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в офисе за 45 с

Дети Меган и Гарри встретились с дедушкой-королем: впервые за четыре года

Дети Меган и Гарри встретились с дедушкой-королем: впервые за четыре года

Гороскоп на завтра, 12 июля: Овнам — печаль, Водолеям — прибыль

Гороскоп на завтра, 12 июля: Овнам — печаль, Водолеям — прибыль

Удача улыбнется трем знакам зодиака: астролог назвала счастливчиков июля

Удача улыбнется трем знакам зодиака: астролог назвала счастливчиков июля

Фортуна выбрала четырех фаворитов: какие знаки зодиака окажутся в потоке удачи

Фортуна выбрала четырех фаворитов: какие знаки зодиака окажутся в потоке удачи

Последние новости

20:06

Сода или разрыхлитель — в чём разница и что лучше добавлять в тесто

19:49

Украина сможет делать ракеты к Patriot быстрее, чем США - американский политик

19:36

РФ начала бить по Киеву опасной баллистикой: раскрыты детали о ракетахВидео

19:14

Лунный календарь на неделю — какие дни принесут успех, а какие — испытания

19:12

Украинцы в ЕС: в Эстонии, Польше и Германии беженцев ждут нововведения

У России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей "Флеш" БескрестновУ России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей «Флеш» Бескрестнов
19:10

"Один на один - это очень рискованная затея": Денисенко о переговорах Зеленского и Путинамнение

19:05

Россия атакует порты Украины: есть погибшие и раненые, повреждено судно

18:42

Мухи исчезнут из дома сами: простой трюк без химии навсегда отпугнет насекомыхВидео

18:32

Стрелки чеснока не стоит выбрасывать: огородница поделилась секретом посадкиВидео

Реклама
18:29

Нужно ли обрезать хвостики у огурцов — главный миф о консервировании

17:46

Почему 12 июля нельзя завидовать чужим успехам: какой церковный праздник

17:45

День рыбака 2026 — поздравления, картинки и открытки для любителей и профессионалов

17:33

Скандал в ВСУ: объявлен в розыск командир 155 ОМБр, в чем его обвиняют

17:30

Зачем вешать старые диски в саду: хитрость, которая спасет весь урожайВидео

17:21

Павлик сделал заявление о своем браке с разницей в 29 лет: "Для меня делает"

17:15

Гороскоп Таро на завтра 12 июля: Овнам - подумать, Близнецам - шаг вперед

17:15

Похолодание или аномальная жара: о чём говорят приметы 12 июля

16:52

"Россияне будут атаковать баллистикой": "Флеш" назвал цели и число ракет у РФ

16:45

Не было: о болезни Жанны Фриске всплыла ошеломительная правда

16:38

Китайский гороскоп на 13–19 июля: Крысам — успех, Кроликам — осторожность

Реклама
16:33

"Ездила в реанимацию": Никитюк рассказала о тяжелом состоянии близкого человека

16:22

Талант приносит деньги: какие даты рождения считают "особенными"

16:18

Люди, рожденные в конкретные даты, особенно ценят верность в отношениях

15:54

Холодильник в жару работает иначе: что нужно проверить в первую очередь

15:54

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля: Львам — творчество, Козерогам — любовь

15:46

Россияне нанесли удар тремя авиабомбами по Сумам: среди погибших - ребенокФото

15:45

Без аксессуаров не обойтись: 5 обязательных деталей для базового гардеробаВидео

15:25

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 июля: Тельцам — уют, Весам — выбор

15:23

Силы обороны разгромили полигон и пункты управления БПЛА РФ — Генштаб

15:04

Спас десятки людей: житель Киева вывел соседей из огня во время обстрела

14:55

Макс Барских перенес концерт в Днепре - что случилось

14:17

Встретил девушку: мужчина годами копил деньги, но потратил все за один день

14:03

Станет белоснежной за 20 минут: как отмыть эмалированную кастрюлю

14:02

"Разрушило два брака": Маричка Падалко честно высказалась о романе с Соболевым

13:56

Оккупанты ударили ракетой по Одессе: есть погибшие и пострадавший

13:54

Джей Ло вышла в свет со своей сестрой-копией

13:05

Рекордсмен фестиваля в Сан-Ремо: умер известный итальянский певецВидео

13:04

Божественная намазка на хлеб из свеклы: рецепт пятиминутка

12:59

"Истерики на всю улицу": Гросу пожаловалась на непростой характер сынаВидео

12:54

Энтони Хопкинс объявил о неожиданной смене карьеры

Реклама
12:50

Крысы будут бежать: как не допустить нашествия грызунов летом

12:11

"Теневой флот худеет": Силы обороны поразили за ночь 28 судов РФ в Азовском море

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 12 июля: Змеям - мандраж, Крысам - восстановление

12:06

Обуза для Путина: Украина начинает "отрезать" Крым с суши, моря и воздуха

11:23

Баллистику сбить не удалось, попадания были ещё до тревоги: подробности атаки РФФото

11:20

Под алтарем скрывали нечто ценное: священники были потрясены находкой

10:57

"Сегодня 40 дней": Камалия рассказала о личной трагедии

10:51

Ким: Николаевская область — первый регион в Украине, создавший собственного ИИ-ассистента

10:39

Это не инфляция: Пышный рассказал, почему НБУ вводит новую банкноту номиналом 2000 гривен

10:16

Нужно ли стричь ребенка в год, чтобы у него выросли густые волосы

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять