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Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в офисе за 45 с

Виталий Кирсанов
11 июля 2026, 04:00
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Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки на поиск отличий - отличный способ потренировать мозг, улучшить концентрацию и проверить свою наблюдательность. Регулярное решение подобных задач помогает развивать память, внимание к деталям и скорость обработки визуальной информации.

Сегодня предлагаем пройти небольшой тест на внимательность. Перед вами две практически одинаковые картинки девушки в офисе. На первый взгляд кажется, что изображения полностью совпадают, однако между ними скрыты три небольших отличия, сообщает Jagranjosh.

Не стоит недооценивать это задание. Различия могут быть совсем незаметными и скрываться в цвете, форме или расположении отдельных элементов. Чтобы успешно справиться с испытанием, внимательно изучите обе картинки и постарайтесь найти все три отличия всего за 45 секунд.

видео дня

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Такие визуальные головоломки не только помогают интересно провести время, но и служат хорошей тренировкой для мозга. Они развивают внимательность, учат быстрее замечать мелкие детали и улучшают способность анализировать увиденное.

Удалось найти все три отличия за 45 секунд?

Если же обнаружить все различия не получилось, не расстраивайтесь. Ответ с правильным расположением трех отличий можно посмотреть ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

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