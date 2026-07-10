Не в холодильнике: где хранить помидоры, чтобы они как можно дольше не портились

Правильное хранение помидоров помогает дольше сохранить их сочность, аромат и естественный вкус.

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Как правильно хранить помидоры / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Почему холодильник может испортить вкус помидоров

Как правильно хранить помидоры

Что поможет дольше сохранить их вкус и свежесть

Правильное хранение помидоров помогает дольше сохранить их сочность, аромат и насыщенный вкус. Несмотря на распространенную привычку класть их в холодильник, такой способ подходит далеко не всегда.

Главред расскажет, как правильно хранить помидоры, чтобы сохранить их вкус и текстуру.

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Почему помидоры нельзя хранить в холодильнике

Специалисты объясняют, что низкие температуры разрушают клеточные стенки плода, пишет Simply Recipes. Из-за этого мякоть становится мучнистой, водянистой, а вкус - пресным. Помидоры приобретают аромат благодаря нежным летучим соединениям, которые очень чувствительны к холоду. При охлаждении эти соединения теряют интенсивность, поэтому даже спелый и внешне привлекательный плод на вкус становится значительно слабее.

Хранение целых помидоров при температуре ниже 10 °C останавливает процесс созревания. Поэтому они не становятся слаще или сочнее, а наоборот - теряют естественную структуру. Именно поэтому кулинары и эксперты по пищевым продуктам советуют хранить помидоры при комнатной температуре.

Когда охлаждение оправдано

Бывают ситуации, когда холодильник может пригодиться. Если вы купили слишком много помидоров и не успеваете их использовать, или же в помещении очень жарко, лучше временно поместить их в холодильник. Это особенно актуально для спелых или перезрелых плодов, которые быстро портятся.

Однако перед подачей рекомендуем достать их из холодильника и дать несколько часов постоять при комнатной температуре. Тогда вкус будет гораздо ярче.

Как правильно хранить помидоры

Лучшее место для целых помидоров - кухонный стол или другое прохладное место без прямых солнечных лучей. Недозревшие помидоры можно положить в бумажный пакет, так они быстрее дозреют.

Что нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

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