Не в холодильнике: где хранить помидоры, чтобы они как можно дольше не портились

Вы узнаете:
- Почему холодильник может испортить вкус помидоров
- Как правильно хранить помидоры
- Что поможет дольше сохранить их вкус и свежесть
Правильное хранение помидоров помогает дольше сохранить их сочность, аромат и насыщенный вкус. Несмотря на распространенную привычку класть их в холодильник, такой способ подходит далеко не всегда.
Главред расскажет, как правильно хранить помидоры, чтобы сохранить их вкус и текстуру.
Почему помидоры нельзя хранить в холодильнике
Специалисты объясняют, что низкие температуры разрушают клеточные стенки плода, пишет Simply Recipes. Из-за этого мякоть становится мучнистой, водянистой, а вкус - пресным. Помидоры приобретают аромат благодаря нежным летучим соединениям, которые очень чувствительны к холоду. При охлаждении эти соединения теряют интенсивность, поэтому даже спелый и внешне привлекательный плод на вкус становится значительно слабее.
Хранение целых помидоров при температуре ниже 10 °C останавливает процесс созревания. Поэтому они не становятся слаще или сочнее, а наоборот - теряют естественную структуру. Именно поэтому кулинары и эксперты по пищевым продуктам советуют хранить помидоры при комнатной температуре.
Когда охлаждение оправдано
Бывают ситуации, когда холодильник может пригодиться. Если вы купили слишком много помидоров и не успеваете их использовать, или же в помещении очень жарко, лучше временно поместить их в холодильник. Это особенно актуально для спелых или перезрелых плодов, которые быстро портятся.
Однако перед подачей рекомендуем достать их из холодильника и дать несколько часов постоять при комнатной температуре. Тогда вкус будет гораздо ярче.
Как правильно хранить помидоры
Лучшее место для целых помидоров - кухонный стол или другое прохладное место без прямых солнечных лучей. Недозревшие помидоры можно положить в бумажный пакет, так они быстрее дозреют.
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О ресурсе: Simply Recipes
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