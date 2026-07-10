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Готовят тысячи "Бандеролей": "Флеш" предупредил о новом плане РФ

Руслана Заклинская
10 июля 2026, 16:32
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Советник министра обороны сообщил, что Россия не сможет без труда нарастить объемы производства реактивных "Шахедов".
Готовят тысячи
Дефицит топлива в РФ не повлияет на "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Сергей "Флеш" Бескрестнов/Telegram

Ключевые тезисы:

  • Производство "Бандеролей" - 1000–1500 в год
  • Двигатели для реактивных "Шахедов" поставляются из Китая и Тайваня
  • Такие дроны оставляют тепловой след и уязвимы для ракет

Россия планирует нарастить производство дронов "Бандероль" до 1000–1500 единиц в год. В то же время реактивные версии "Шахедов" остаются значительно более уязвимыми из-за зависимости от иностранных двигателей и мощного теплового следа во время полёта. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов в интервью Главреду.

По его словам, главное преимущество нового дрона - его стоимость по сравнению с другими типами вооружения, которыми Россия атакует украинские города.

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"Мы знаем, что у России уже есть производственный прогноз - где-то 1000–1500 "Бандеролей" в год. Это довольно большое количество. "Бандероль" - не очень дорогое изделие, если сравнивать его с крылатыми или баллистическими ракетами", - отметил Бескрестнов.

Ракета Бандероль
Бандероль / Инфографика: Главред

Несмотря на отдельные успехи с реактивными модификациями, масштабировать их производство россиянам сложнее, чем бензиновые аналоги.

"В реактивных "Шахедах" критическая часть - это реактивный двигатель. Сейчас россияне закупают их в Китае и на Тайване. Они стоят дороже, чем бензиновые двигатели. Также есть нюанс: таким "Шахедам" требуется больше топлива для полета. И они оставляют очень мощный тепловой след, что позволяет поражать их ракетами, а не только, например, перехватчиками", - пояснил советник министра.

Также Бескрестнов опроверг предположение о том, что реактивные "Шахеды" зависят от дизельного топлива, а значит, могут пострадать от возможного дефицита дизеля в России.

"Нет, там используется обычное авиационное топливо или бензин. Поэтому перебои с топливом никоим образом не скажутся на российской армии, ведь россияне найдут, где взять топливо для армии и "Шахедов", - подытожил он.

Сергей Бескрестнов
Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Когда Россия может нанести новый массированный удар - мнение эксперта

Россия вряд ли сможет долго наносить массированные удары по Украине каждые три-четыре дня из-за ограниченных темпов производства ракет, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, РФ в настоящее время производит около трех баллистических ракет в сутки, или примерно 90 в месяц. Поэтому, если массированные атаки будут происходить слишком часто, запасы ракет быстро сократятся.

"Я думаю, что на этот раз Россия нанесла удар всего через три суток после предыдущей атаки лишь по одной причине - она стремилась вызвать панику среди украинцев, продемонстрировав способность россиян наносить удары каждые три-четыре суток. Но на самом деле России не хватит надолго, если она будет проводить массированные атаки каждые три-четыре суток, и очень скоро вернется к традиционным интервалам между ударами - неделя-две", - предположил Коваленко.

Удары РФ по Украине - новости по теме

По словам военного эксперта Олега Жданова, риск новой массированной атаки РФ в ближайшее время остается высоким. Он отметил, что даже после недавнего масштабного удара Россия все еще может сохранять запас ракет для дальнейших обстрелов.

Как сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявлял, что российские атаки носят прежде всего информационно-психологический характер и направлены на создание нужного Кремлю эффекта и отвлечение внимания россиян от внутренних проблем.

Такого же мнения придерживается и заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий. По его словам, массированные удары по гражданской инфраструктуре не имеют военной целесообразности, а их главная цель - посеять панику среди украинцев и дестабилизировать ситуацию в стране.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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