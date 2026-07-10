Почему верхушка моркови становится зеленой: большинство совершает одну ошибку

Огородникам объяснили причины этого явления и рассказали, как защитить корнеплоды.

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Почему морковь зеленеет на огороде / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

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Почему морковь зеленеет сверху во время роста

Безопасно ли есть позеленевшие корнеплоды

Многие украинцы выращивают морковь дома, ведь это вкусный овощ, который подходит для многих блюд. Однако иногда бывает так, что верхушка моркови становится зеленой, и это вызывает беспокойство у многих людей.

Главред решил разобраться, почему морковь зеленеет и что на это влияет.

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Почему верхушка моркови зеленая

Зеленая окраска верхней части моркови - это не болезнь и не признак испорченного урожая, а результат воздействия солнечного света на корнеплод, пишет deccoria.pl.

Когда верхушки моркови обнажаются и выступают над поверхностью почвы, растение под воздействием солнца начинает вырабатывать хлорофилл - тот самый зеленый пигмент, который придает листьям растений характерный цвет.

"Чем дольше верхушки корнеплода находятся под солнечными лучами, тем менее оранжевыми и более зелеными они становятся. Чаще всего обнажение происходит тогда, когда почва слишком тяжелая или корнеплоды растут слишком густо и вытесняют друг друга", - говорят эксперты.

Безопасно ли есть позеленевшую морковь

Многих огородников волнует вопрос, не являются ли зеленые участки корнеплода токсичными - ведь, например, зеленый картофель употреблять нельзя. Но с морковью ситуация иная: она не содержит опасных соединений, а хлорофилл, вызывающий позеленение, для здоровья безвреден.

Проблема скорее в вкусовых качествах. Зеленые части моркови имеют выраженное горькое послевкусие и более жесткую текстуру, чем остальная часть корнеплода, поэтому такие участки обычно срезают.

Что любит и не любит морковь / Инфографика: Главред

Как предотвратить позеленение моркови

Избежать появления зеленых верхушек можно еще на этапе подготовки грядки. Перед посевом важно разрыхлить почву и перекопать ее с добавлением достаточного количества зрелого компоста или скошенного сидерата - это предотвращает уплотнение почвы, из-за которого корнеплоды чаще вылезают на поверхность.

Также следует избегать поверхностного посева семян и своевременно прореживать всходы моркови, чтобы корнеплоды не вытесняли друг друга из почвы.

Как определить, что нужно выкапывать морковь – видео:

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