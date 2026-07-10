Украинцам придется заменить водительские удостоверения: когда и почему

Сроки действия водительских удостоверений в Украине изменятся.

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В Украине грядут масштабные изменения для водителей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что заявил Мельничук:

В Украине будут по-новому выдавать водительские удостоверения

После вступления в ЕС водительские удостоверения старого образца будут действительны только в Украине

Правительство Украины одобрило внесение изменений в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуске граждан к управлению транспортными средствами с целью имплементации норм законодательства Европейского Союза в национальное законодательство Украины.

Как сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, предусмотрено, что право на управление транспортными средствами категорий A1, А, В1, В и категории ВЕ предоставляется на 15 лет, а право на управление транспортными средствами категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE и категории T предоставляется на 5 лет.

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"Право на управление транспортными средствами любой категории, предоставленное впервые, составляет 2 года. Срок, на который лицо лишено права на управление транспортными средствами или временно ограничено в таком праве, не продлевает срок действия права на управление транспортными средствами категорий, указанных в водительском удостоверении", - добавил он.

Когда украинцам придется заменить водительские удостоверения

Также было определено, что водительские удостоверения, выданные в Украине до даты вступления в Европейский Союз, будут действительны до истечения срока их действия. После даты вступления в Европейский Союз такие удостоверения останутся действительными исключительно на территории Украины до истечения срока их действия или обмена на водительское удостоверение единого европейского образца.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Инфографика: Главред

Когда в Украине заработает система штрафных баллов для водителей

Главред писал , что, по словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, даже после принятия закона о новой системе штрафных баллов для водителей за нарушение правил дорожного движения её полноценный запуск не произойдёт мгновенно.

После принятия изменений в закон необходимо будет привести в соответствие подзаконные нормативно-правовые акты, которые будут определять механизм реализации этой законодательной инициативы. Сроки и перечень нормативных актов, которые необходимо будет привести в соответствие с законом, будет определять Кабинет Министров Украины как центральный орган исполнительной власти.

Водительские права в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине может появиться новый закон, который существенно изменит подходы к выдаче и продлению водительских удостоверений для определенной категории водителей - прежде всего для людей старше 65 лет.

Ранее сообщалось, что в Украине началась реформа дорожного движения. Уже сейчас ведутся обсуждения по поводу введения системы штрафных баллов для водителей с порогом в 15 баллов.

Накануне стало известно, что в Украине для мопедов и легких квадроциклов (до 45 км/ч) будет введена категория АМ. Для мотоциклов мощностью до 35 кВт в качестве промежуточного этапа введут категорию А2. Кроме того, будут уточнены требования к категориям B, C, D.

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О персоне: Тарас Мельничук Тарас Мельничук - украинский государственный служащий, юрист, доктор философии, постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины, руководитель Секретариата депутатской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины, пишет Википедия.

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