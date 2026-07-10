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Украинцам придется заменить водительские удостоверения: когда и почему

Анна Косик
10 июля 2026, 09:07
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Сроки действия водительских удостоверений в Украине изменятся.
машины, водительское удостоверение
В Украине грядут масштабные изменения для водителей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что заявил Мельничук:

  • В Украине будут по-новому выдавать водительские удостоверения
  • После вступления в ЕС водительские удостоверения старого образца будут действительны только в Украине

Правительство Украины одобрило внесение изменений в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуске граждан к управлению транспортными средствами с целью имплементации норм законодательства Европейского Союза в национальное законодательство Украины.

Как сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, предусмотрено, что право на управление транспортными средствами категорий A1, А, В1, В и категории ВЕ предоставляется на 15 лет, а право на управление транспортными средствами категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE и категории T предоставляется на 5 лет.

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"Право на управление транспортными средствами любой категории, предоставленное впервые, составляет 2 года. Срок, на который лицо лишено права на управление транспортными средствами или временно ограничено в таком праве, не продлевает срок действия права на управление транспортными средствами категорий, указанных в водительском удостоверении", - добавил он.

Когда украинцам придется заменить водительские удостоверения

Также было определено, что водительские удостоверения, выданные в Украине до даты вступления в Европейский Союз, будут действительны до истечения срока их действия. После даты вступления в Европейский Союз такие удостоверения останутся действительными исключительно на территории Украины до истечения срока их действия или обмена на водительское удостоверение единого европейского образца.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Инфографика: Главред

Когда в Украине заработает система штрафных баллов для водителей

Главред писал , что, по словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, даже после принятия закона о новой системе штрафных баллов для водителей за нарушение правил дорожного движения её полноценный запуск не произойдёт мгновенно.

После принятия изменений в закон необходимо будет привести в соответствие подзаконные нормативно-правовые акты, которые будут определять механизм реализации этой законодательной инициативы. Сроки и перечень нормативных актов, которые необходимо будет привести в соответствие с законом, будет определять Кабинет Министров Украины как центральный орган исполнительной власти.

Водительские права в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине может появиться новый закон, который существенно изменит подходы к выдаче и продлению водительских удостоверений для определенной категории водителей - прежде всего для людей старше 65 лет.

Ранее сообщалось, что в Украине началась реформа дорожного движения. Уже сейчас ведутся обсуждения по поводу введения системы штрафных баллов для водителей с порогом в 15 баллов.

Накануне стало известно, что в Украине для мопедов и легких квадроциклов (до 45 км/ч) будет введена категория АМ. Для мотоциклов мощностью до 35 кВт в качестве промежуточного этапа введут категорию А2. Кроме того, будут уточнены требования к категориям B, C, D.

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О персоне: Тарас Мельничук

Тарас Мельничук - украинский государственный служащий, юрист, доктор философии, постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины, руководитель Секретариата депутатской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины, пишет Википедия.

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