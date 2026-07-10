Евпатория и Саки обесточены: в Крыму атакован важный энергетический узел

Энергетический объект, в который Россия вложила миллиард, стал целью Сил обороны.

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В Крыму подвергся атаке важный энергетический узел / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Кратко:

Крым ночью атаковали дроны

В Евпатории под удар попала электроподстанция

В результате атаки без света остался ряд населенных пунктов полуострова

В ночь на 10 июля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Как сообщает мониторинговый канал "Крымский ветер", громко было в районе Керчи, Саков и Евпатории.

В частности, около 2 часов ночи в селе Затишное под Евпаторией местные жители заметили дроны, которые россияне безуспешно пытались сбить. После этого прогремел взрыв, и в Евпатории отключилось электричество.

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Предварительно, в городе был нанесен удар по электроподстанции ПС 110/10 кВ "Мийнаки", которая является важным энергетическим узлом. В 2024 году там была проведена масштабная модернизация на сумму 1 миллиард рублей. В ходе реконструкции на электроподстанции были заменены силовые трансформаторы, а суммарная мощность увеличена почти в 4 раза - до 126 МВА.

После удара по этому объекту без электричества остались не только Евпатория, но и ближайшие населённые пункты, в том числе Саки.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видео атаки на Крым:

Как украинские удары влияют на армию РФ в Крыму - мнение эксперта

"Главред" писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, в нынешней ситуации с логистикой, по которой постоянно наносят удары Силы обороны Украины, удерживать в Крыму большое количество личного состава и техники для РФ будет практически невозможно.

Чем сильнее будет усугубляться кризис, тем больше войск Россия будет вынуждена выводить с полуострова, оставляя там лишь специальные подразделения – радиотехнические, радиолокационные и силы ПВО.

Удары по Крыму - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 6 июля Силы обороны Украины поразили два танкера, перевозившие бензин из Таганрога в оккупированный Крым. Также под ударом оказалась нефтебаза в Керчи и пусковые установки ЗРК С-400.

Ранее стало известно, что в районе военного аэродрома "Гвардейское" прогремели взрывы, после чего в нескольких населенных пунктах полуострова пропало электроснабжение.

Накануне, с 1 по 5 июля, в Крыму были поражены 37 энергообъектов, из них 16 - за двое суток. Среди целей - электроподстанции в оккупированном Крыму, а также в оккупированных районах Херсонской, Запорожской и Луганской областей.

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Об источнике: "Крымский ветер" "Крымский ветер" - это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму. Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также о последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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