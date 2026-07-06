В Крыму прогремели взрывы возле аэродрома 'Гвардейское': есть многочисленные обесточения

Из-за ночных взрывов возле военного аэродрома несколько городов полуострова остались без электроснабжения.

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Нападение на Крым 6 июля / Коллаж: Главред, фото: "Крымский ветер"

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Ночью в Крыму прогремела серия взрывов

Аэродром "Гвардейское" оказался в эпицентре

Несколько городов остались без света

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 6 июля прогремели взрывы в районе военного аэродрома "Гвардейское", после чего в нескольких населенных пунктах полуострова пропало электроснабжение, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

По данным канала, ссылающегося на местных жителей, взрывы прогремели неподалеку от стратегического объекта, который уже неоднократно оказывался в центре внимания из-за активности оккупационных властей в регионе.

Стрельба и серия взрывов

Хронология событий, по словам очевидцев, выглядела так: сначала люди слышали интенсивную стрельбу, а уже через несколько минут раздались мощные взрывы. Около 00:43 в районе аэродрома "Гвардейское" зафиксировали как минимум два взрыва, а самый громкий из них, по словам подписчиков канала, произошел около 01:14.

Кроме того, сообщается о взрывах в районе Белогорска, хотя подробностей о характере и последствиях этих событий пока нет.

Отключение электричества в городах

Параллельно с взрывами несколько населенных пунктов полуострова остались без электроэнергии. Около 00:45 свет полностью пропал в Бахчисарае, а вскоре без электричества оказалась и Ялта.

Жители описывают ночную картину города так: улицы погружены в темноту, слышен только гул генераторов, а в окнах домов мерцают фонарики вместо привычного света.

Официального подтверждения причин взрывов и масштабов отключения электроснабжения на момент публикации нет.

У россиян есть "окно возможностей" для бегства из Крыма - комментарий эксперта

Военный эксперт, полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов заявил, что граждане России, переселившиеся во временно оккупированный Крым после 2014 года, пока еще имеют возможность организованно покинуть полуостров.

По словам эксперта, пока Крымский мост остается работоспособным, эти люди могут вывезти свое имущество и вернуться в Россию.

Жданов считает, что после возможного прекращения транспортного сообщения через Крымский мост ситуация существенно изменится. По его мнению, тогда может встать вопрос о проведении полицейских мероприятий по депортации граждан РФ, незаконно переселившихся в Крым после начала оккупации полуострова в 2014 году.

"Причем в данном случае гражданское население - россияне, переехавшие в Крым после 2014 года, - будут приравниваться к комбатантам, оккупантам. Поэтому у них пока остаётся окно возможностей относительно спокойно покинуть Крым", - подчеркнул Жданов.

Удары по Крыму - последние новости

Как ранее писал Главред, в Крыму с 1 по 5 июля было поражено 37 энергообъектов, из них 16 - за последние сутки. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

Среди целей названы электроподстанции в оккупированном Крыму, а также в оккупированных районах Херсонской, Запорожской и Луганской областей.Бровди отметил, что удары направлены на нарушение энергоснабжения, логистики и военной инфраструктуры российских сил на оккупированных территориях.

Напомним, ранее полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов сделал важное заявление относительно ситуации в Крыму. Он подчеркнул, что логистические проблемы существенно повлияют на дальнейшее развитие событий на фронте и вынудят жителей покидать полуостров, что дополнительно затруднит снабжение в оккупированных районах. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что агенты партизанского движения "Атеш" при распространении информации о перемещении оккупационных администраций заявили о срочных эвакуационных мерах. По их словам, эвакуация чиновников уже началась и свидетельствует о подготовке к новым ударам по военной инфраструктуре, что может ускорить отток кадров и техники.

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Об источнике: "Крымский ветер" "Крымский ветер" - это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму. Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также о последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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