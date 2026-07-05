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Принц Уильям и Кейт тайно встретились с популярной певицей: что произошло

Алена Кюпели
5 июля 2026, 23:14
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Королевская пара встретилась с одной из главных звезд США.
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям лично встретились со Свифт / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кратко:

  • С кем встретились Уильям и Кейт
  • По какому поводу

Принц Уильям и Кейт Миддлтон не присутствовали на "свадьбе года" популярной певицы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, но встретились с женихом и невестой перед церемонией.

Как сообщило издание Page Six, члены королевской семьи тайно встретились с парой, вероятно, когда обладательница премии "Грэмми" и игрок НФЛ, обоим по 36 лет, были в Лондоне в мае.

видео дня
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт вышла замуж / ua.depositphotos.com

Келси намекнул на встречу в неожиданном пятничном эпизоде ​​подкаста "New Heights" с принцем Уэльским.

"У меня была возможность увидеться с вами не так давно", - сказал он. "Я пригласил вас на шоу, потому что мы немного говорили о футболе "Астон Виллы", немного о чемпионате мира по футболу".

Кейт Миддлтон - образ на День Содружества
Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились со звездами / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Келси не предоставил дополнительных подробностей о встрече.

Примечательно, что майская встреча этой четверки, как полагают, стала первой встречей Миддлтон с Келси и Свифт.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее Кьелл Нильссон, сыгравший лорда Хумунгуса в фильме "Безумный Макс 2" и похожий на террориста Путина, как две капли воды, скончался.

Ранее также известная украинская фитнес-тренер и ведущая Марина Боржемская снова заинтриговала поклонников, показав свою вечернюю прогулку.

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О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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