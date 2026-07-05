Барак Обама показал взрослую дочь: нежное фото

Обама нежно обратился к дочери и поздравил ее с праздником дня Рождения.

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Барак Обама и Мишель Обама - родители взрослых детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/barackobama

Кратко:

Как выглядит дочь Обамы

Сколько ей исполнилось лет

Бывший президент США Барак Обама поделился редким кадром своей старшей дочери Малии.

Соответствующим фото государственный деятель поделился на своей странице в Instagram. "С днем ​​рождения, Малия! Не знаю, как быстро летит время, но радость от того, что ты моя дочь, никогда не проходит", - говорит он.

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На фото дочь бывшего президента нежно прижимается к отцу и держит его за подбородок.

Барак Обама показал фото с дочкой / Фото Instagram/barackobama

Он также показал свою дочь, когда она была совсем маленькой.

Обама показал старшую дочь / Фото Instagram/barackobama

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О персоне: Мишель Обама Мишель Обама - американский адвокат, супруга 44-го президента США Барака Обамы. Мишель Обама - первая в истории первая леди США афроамериканского происхождения. В американской прессе ее часто сравнивают с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой. Заняла 93-е место в списке Maxim Top 100 в 2009 году. В 2010 году заняла первое место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, составленном журналом Forbes. В 2016 году вышел фильм "Саутсайд с тобой", основой событий которого является первая встреча будущей первой леди с Бараком Обамой летом 1989 года. Картина базируется на мемуарах Барака Обамы. Член Американской академии искусств и наук (2019). В декабре 2019 года заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes с доходами $36 млн с продаж своей книги "Становление" (англ. Becoming), сообщает Википедия.

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