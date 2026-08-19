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Цветут весь сезон и не требуют ухода: выносливые кустарники для глинистого сада

Анна Ярославская
19 августа 2026, 09:35
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Если участок в саду часто затопляет, а земля как камень, это не значит, что в таком грунте ничего не приживется.
Айва цветущая, падуб мутовчатый, бузина
Девять неприхотливых кустарников, которые прекрасно растут на глинистой почве - советы экспертов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Читайте в материале:

  • Глинистая почва удерживает воду и перекрывает доступ кислорода
  • Девять видов кустарников легко переносят тяжелый грунт
  • Растения украшают сад цветением и помогают дренажу

Глинистая почва плохо пропускает воду и медленно просыхает, из-за чего корням растений может не хватать необходимого для нормального роста кислорода. Поэтому не каждое растение будет хорошо себя чувствовать в такой среде обитания. Что же хорошо растет на глине?

Эксперты-садоводы утверждают, что как минимум девять неприхотливых кустарников не просто мирятся с глиной, но и прекрасно в ней растут.

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Какие кустарники любят глинистую почву

1. Дерен отпрысковый.

Дерен отпрысковый (Cornus sericea) отличается высокой приспособляемостью к глинистой почве, особенно в садах, где грунт остается достаточно влажным.

В природе он растет по берегам ручьев и на влажных участках, поэтому его корневая система хорошо переносит тяжелые, влагоемкие почвы, пишет Martha Stewart со ссылкой на Анкит Сингха, доцента и специалиста по декоративному садоводству Университета штата Мэн в США.

Кроме того, растение украшает сад ярко-красными побегами зимой, белыми цветками весной и ягодами, которые служат пищей для птиц и других представителей дикой природы.

2. Падуб мутовчатый.

Падуб мутовчатый (лат. Ilex verticillata) легко переносит тяжелую, кислую и влажную почву.

В отличие от многих вечнозеленых падубов, этот вид сбрасывает листья и часто встречается на заболоченных участках и в низинах. Благодаря устойчивости к влажной глинистой почве его можно высаживать в дождевых садах и местах, где вода уходит медленно.

На женских растениях с конца лета до осени появляются ярко-красные ягоды, если поблизости есть подходящее мужское растение-опылитель.

3. Бутонник западный.

Бутонник западный (Cephalanthus occidentalis) лучше всего растет возле прудов, на заболоченных участках и болотах и хорошо чувствует себя в разных типах почв, в том числе глинистых.

В июне он зацветает шаровидными белыми соцветиями, которые располагаются на длинных цветоносах. Цветки привлекают полезных насекомых-опылителей.

Бутонник хорошо растет как на солнце, так и в полутени и способен переносить очень влажную почву и даже временное затопление.

Какие цветы можно вырастить из черенков
Какие цветы можно вырастить из черенков / Инфографика: Главред

4. Пузыреплодник калинолистный.

Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius) - выносливый и неприхотливый кустарник, который хорошо переносит глинистую почву.

Он хорошо переносит тяжелый грунт благодаря мощной корневой системе и высокой устойчивости после укоренения.

Пузыреплодник сохраняет декоративность практически весь сезон: весной покрывается красивыми цветками, летом радует эффектной листвой, а зимой особый интерес представляет отслаивающаяся кора.

5. Декоративная бузина.

У кустарников бузины (Sambucus) корневая система хорошо приспособлена к плохо дренированным почвам с низким содержанием кислорода, в том числе к глинистым.

Глинистые и суглинистые почвы хорошо удерживают влагу, помогая поддерживать стабильный уровень увлажнения, необходимый бузине.

Желательно регулярно обрезать кустарник, чтобы он не выглядел слишком разросшимся и неухоженным. Если хочется получить больше ягод, можно высадить несколько сортов - это способствует лучшему опылению.

6. Арония.

Арония, в том числе черноплодная (Aronia melanocarpa) и красноплодная (Aronia arbutifolia), способна расти в далеко не идеальных почвенных условиях.

Арония хорошо переносит глину, поскольку после укоренения способна приспосабливаться как к влажной, так и к умеренно сухой почве. Она лучше многих декоративных кустарников переносит плотный и тяжелый грунт.

Весной арония покрывается белыми цветками, осенью ее листва приобретает яркую окраску, а ягоды служат ценным кормом для птиц.

7. Итея виргинская.

Итея виргинская (Itea virginica) прекрасно чувствует себя во влажной тяжелой почве и способна переносить периоды плохого дренажа, поэтому отлично подходит для участков с глинистым грунтом.

В природе она растет по берегам ручьев и на влажных опушках лесов, поэтому хорошо подходит для глинистых участков, которые долго не просыхают.

В начале лета кустарник покрывается ароматными белыми соцветиями, а осенью его листва приобретает эффектный красно-фиолетовый оттенок.

8. Линдера бензойная.

Линдера бензойная (Lindera benzoin) приспособлена к влагоемким почвам с высоким содержанием органики, поэтому прекрасно растет во влажном глинистом грунте.

В природе она встречается во влажных плодородных лесах и вдоль берегов ручьев.

Помимо выносливости и неприхотливости, этот кустарник отличается высокой декоративностью. Он дает ранние желтые цветки, которые привлекают опылителей, а также служит растением-хозяином для бабочек-парусников.

9. Айва цветущая.

Айва цветущая (Cydonia oblonga) - прекрасный вариант для сада с глинистой почвой. В апреле и мае она покрывается эффектными цветками от нежно-розового до белого оттенка.

Растение достигает 3,6–4,6 м в высоту и 2,7–3,7 м в ширину и предпочитает солнечные места или легкую полутень. Несмотря на то что это кустарник, при желании его можно сформировать в виде небольшого дерева.

Ранее Главред писал, почему в жаркие дни лучше не подкармливать кусты гортензии и как подготовить растение к осени.

Смотрите видео - Как ухаживать за гортензиями летом:

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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