"Мы готовы к прекращению огня": Украина рассматривает индийский план перемирия

Кратко:
- Украина может рассмотреть предложение Индии о перемирии
- План Индии самый широкий из всех
- Путин назвал предложения Моди по мирному урегулированию войны хорошими
Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина готова рассмотреть предложение Индии о возможном прекращении огня со страной-агрессором Россией.
Как пишет The Hindu, речь идет о перемирии в энергетической сфере и в Черном море. Это одно из четырех предложений о прекращении огня, которые на данный момент получил Киев.
"Самое широкое из них - предложение Индии. Мы готовы к прекращению огня в энергетической сфере и в Черном море, но только в таком сочетании", - подчеркнул министр.
Как реагируют на предложения Индии в РФ
Накануне кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди регулярно обсуждает с ним тему окончания войны.
Предложения Индии о возможном урегулировании войны Путин назвал "очень хорошими".
Когда может закончиться война в Украине
Главред писал, что директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова выразила осторожный оптимизм относительно сроков окончания войны. В то же время она признала, что не имеет конкретных аргументов для своего прогноза и опирается скорее на интуицию.
"Я что-то вижу. Я думаю, что в следующем году всё закончится. Я не знаю, почему я так считаю. Просто чувствую. Думаю, что в 2027 году всё закончится", - сказала исследовательница.
Мирные переговоры - последние новости
Напомним, Главред писал, что американские чиновники планируют в октябре собрать за одним столом делегации США, Украины и России для переговоров об ограниченном прекращении огня.
Ранее стало известно, что переговоры администрации президента США Дональда Трампа с Москвой о завершении войны в Украине вышли за рамки обсуждения мирного урегулирования.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы как можно скорее прекратить войну путем мирных переговоров, но в то же время выдвинул условие - договоренности должны учитывать "национальные интересы" РФ.
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Об источнике: The Hindu
The Hindu - индийская ежедневная газета на английском языке, принадлежащая компании The Hindu Group; её штаб-квартира расположена в городе Ченнаи (штат Тамилнад). Издание было основано как еженедельник в 1878 году группой из шести человек (известной как "Triplicane Six"), а в 1889 году превратилось в ежедневную газету, пишет Википедия.
Она входит в число ведущих индийских газет, имеющих статус официального источника информации (так называемых "newspapers of record").
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