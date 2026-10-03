Дроны РФ могут наводиться прямо из Киева: "Флэш" предупредил о новой угрозе

"Шахеды" над Киевом могут получать команды через ретрансляторы. "Флэш" предполагает работу 1-3 устройств, усложняющих работу РЭБ столицы.

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"Шахеды" над Киевом - "Флэш" назвал возможный способ их наведения / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

"Флэш" заявил о работе ретрансляторов в Киеве

Онлайн-управление помогает корректировать удары "Шахедов"

РЭБ города может быть недостаточно эффективным

Страна-агрессор Россия может использовать в Киеве радиоретрансляторы для краткосрочного управления "Шахедами" во время ударов по столице. Таких устройств может быть от одного до трёх, а их работа влияет на эффективность противодействия дронам средствами РЭБ. Об этом сообщил внештатный советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов в своём сообщении в Telegram.

Речь идет о технологии Mesh, которая, по словам Бескрестнова, может обеспечивать дронам противника временный канал связи непосредственно в районе цели. Эксперт считает, что именно такие средства могут быть задействованы во время отдельных атак на Киев.

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"Сейчас я настаиваю на том, что в Киеве включаются радиоретрансляторы Mesh противника, которые обеспечивают временный краткосрочный канал управления "Шахедами" для корректировки ударов. Не много. Возможно, 1–3. Такие ретрансляторы трудно найти, но искать нужно. Пока они есть, закрытие города средствами РЭБ не будет эффективным", - подчеркнул Бескрестнов.

Отдельно он сослался на характер одного из ударов по Киеву, который, по его мнению, может свидетельствовать о наличии такого канала связи. Бескрестнов также заявил, что анализировал атаки на киевские мосты и возможность организации дальних Mesh-каналов с территории РФ.

"Доказательства? Неужели примера управляемого удара по СБУ недостаточно? В момент удара в небе не было других "Шахедов"-ретрансляторов. Я также проанализировал другие удары по мостам Киева и возможность организации дальних Mesh-каналов с территории РФ в эти моменты", - сказал эксперт.

На фоне атак на столичные мосты Бескрестнов обратил внимание и на другую проблему - открытость позиций украинской противовоздушной обороны. По его словам, изображения размещенных на мостах средств ПВО активно распространяются в вражеских информационных каналах.

"Сейчас все каналы противника обсуждают фото ПВО на мостах Киева. Потому что информационно скрыть от противника "Гепард" на мосту, по которому ежедневно проезжают десятки тысяч людей, невозможно. Зачем я об этом упомянул? Пока будет существовать онлайн-управление "Шахедами", под ударом будут не только мосты, но и средства ПВО", - отметил Бескрестнов.

По его версии, постоянная связь с дроном до момента поражения может быть необходима для точного наведения на конструктивные элементы мостов.

"Добавлю, что без стабильного онлайн-управления вплоть до момента удара точно попасть в опору или ванты моста невозможно. Пусть я ошибусь в своём мнении о ретрансляторах…", - заявил Бескрестнов.

После этого он добавил, что украинская сторона проверяет обломки сбитых дронов в поисках возможных средств связи. По словам Бескрестнова, других предполагаемых технологий, которые могли бы обеспечивать такое управление, пока не обнаружили.

"Добавлю, что мы тщательно исследуем все обломки. Других "секретных" средств связи (LTE, "Рассвет", квантовый модем инопланетян) мы не находим", - добавил он.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Удары по мостам в Киеве могут иметь отложенные последствия - эксперт предупредил о скрытых повреждениях

Удары по мостам в Киеве могут привести к повреждениям, которые не удастся обнаружить при первичном осмотре, а определить сроки восстановления конструкций заранее будет практически невозможно. Многое будет зависеть от типа оружия, которое применяет Россия. Об этом сообщил транспортный эксперт Дмитрий Беспалов в интервью Главреду.

"Например, советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов говорил, что россияне создали для дронов некий кумулятивный режущий заряд. Я сразу подумал: если они разрабатывали его для опор ЛЭП и кабелей, то теоретически такой принцип может использоваться и против вантов - стальных тросов моста", - отметил Беспалов.

"Шахед" / Инфографика: Главред

Проблему осложняет то, что инженеры имеют очень ограниченный опыт оценки мостовых конструкций после систематического применения современного оружия. Даже опыт Антоновского моста не позволяет точно спрогнозировать последствия новых атак.

Сразу после атаки специалисты могут увидеть лишь часть проблем. Например, внешние дефекты бетона еще не означают, что внутри конструкции нет других повреждений.

"Такие отсроченные последствия могут накапливаться, особенно если противник будет систематически применять одну и ту же тактику. В определенный момент может возникнуть необходимость в длительной экспертизе, чтобы определить, можно ли вообще продолжать эксплуатацию конструкции", - добавил Беспалов.

Удары по Киеву - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий опроверг распространенные в СМИ слухи о якобы подготовленных ведомством запросах о перемещении дипломатических миссий из столицы. В ведомстве подчеркнули, что иностранные дипломаты пока продолжают работу в Киеве и официально не сообщали о планах переезда во Львов, хотя в частных беседах и обсуждались гипотетические сценарии передислокации на запад Украины или в восточную Польшу.

Народный депутат Владимир Крейденко обозначил потенциальные варианты организации альтернативного сообщения между берегами Днепра в случае повреждения мостовых переходов. Среди возможных решений рассматривают развертывание паромных и понтонных переправ, а также создание новых речных маршрутов - в частности, сообщения от микрорайона "Славутич" до Почтовой площади с последующей пересадкой пассажиров на метро.

2 сентября мэр столицы Виталий Кличко сообщил о попадании в Южный мост, куда немедленно выехали специалисты экстренных служб.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флэш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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