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В РФ зафиксировали смерть от чумы: сотни людей на карантине, что известно

Мария Николишин
3 октября 2026, 12:07
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Больницу в Шелехове поместили на карантин, почти 200 контактных лиц госпитализировали.
В РФ зафиксировали смерть от чумы: сотни людей на карантине, что известно
В России женщина умерла от чумы / коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Женщина умерла от чумы в Иркутской области РФ
  • Больницу в Шелехове закрыли на карантин
  • Версия заражения - разбитая пробирка с возбудителем

В Иркутской области России 28-летняя женщина умерла от чумы. Почти 200 человек, которые могли контактировать с ней, взяты под медицинское наблюдение. Об этом сообщило издание DW.

Известно, что смерть пациентки наступила в ночь на 2 октября в районной больнице Шелехова. То, что у женщины была именно чума, подтвердил глава соседней Бурятии Алексей Цыденов.

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После выявления инфекции стационар перевели на карантин. В части отделений еще с 1 октября приостановили госпитализацию и выписку пациентов.

Всего под наблюдение попали 197 контактных лиц. Большинство из них - 189 человек - госпитализировали в медицинские учреждения, в частности 12 направили в противочумной институт. Власти региона утверждают, что симптомов инфекции у них не выявили, а результаты лабораторных тестов пока отрицательные.

Как женщина могла заразиться

Российское СМИ "Люди Байкала" пишет, что женщину звали Дарья Шипилова. Она якобы работала лаборанткой в Иркутском институте борьбы с чумой.

"25 сентября Шипилова разбила пробирку с возбудителем легочной чумы, вскоре почувствовала себя плохо, скорая помощь госпитализировала ее в Шелеховскую больницу", - говорится в сообщении.

Кроме того, на улицах города уже появляются люди в защитных костюмах, масках и перчатках.

Напомним, как сообщал Главред, 17 апреля 2025 года россиянка из Москвы пострадала в результате нападения акулы во время отдыха на элитном курорте Мальдив. Ей пришлось перенести срочную операцию, расходы на которую страховая компания отказалась оплачивать.

9 марта 2025 года на трассе Катарагама в Шри-Ланке слон напал на машину, в которой находились туристки из России. Животное сначала медленно вышло на дорогу, и женщины остановились, чтобы дождаться, пока оно пройдет. Однако слон подошел к автомобилю, заглянул внутрь и ударил хоботом по боковому стеклу, разбив его.

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Об источнике: Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (дословно "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий за рубеж. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Управление находится в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. "Немецкая волна" транслирует радио- и телепередачи, а также предлагает интернет-контент на тридцати языках, в том числе на украинском, сообщает Википедия.

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