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Плодовые мушки исчезнут из кухни: что нужно положить рядом с фруктами

Мария Николишин
3 октября 2026, 10:22
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Пористая структура пробки впитывает водяной пар, из-за чего спелые плоды быстро начинают бродить.
Плодовые мушки исчезнут из кухни: что нужно положить рядом с фруктами
Как избавиться от плодовых мушек / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как работает винная пробка в фруктовой корзине
  • Почему мушек привлекают перезрелые плоды

Достаточно оставить спелые фрукты на столе, и вокруг них начнут кружить плодовые мушки. Эти насекомые могут заполонить кухню всего за несколько дней. Однако вместо того, чтобы прибегать к химическим средствам, стоит попробовать несколько домашних способов борьбы.

Главред решил разобраться, что поставить рядом с фруктами, чтобы прогнать плодовых мушек.

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Что положить в миску с фруктами от мушек

Винную пробку советуют не выбрасывать, а класть в миску с фруктами - целой или разрезанной пополам: она впитывает часть влаги, из-за которой плоды быстрее портятся и привлекают плодовых мушек, пишет deccoria.pl.

Речь идет не о бытовой теории. Исследователи Бургундского университета во Франции подтвердили, что пробка поглощает водяной пар именно благодаря пористой структуре.

Ее внутренняя оболочка способна связывать молекулы воды, поэтому материал постепенно впитывает влагу из окружающей среды.

Спелые фрукты выделяют много влаги, а если их плотно сложить в корзину, процесс порчи ускоряется. Запах ферментировавшихся плодов и становится тем сигналом, на который слетаются насекомые.

Есть и обязательное условие: как только пробка станет влажной, ее вынимают и просушивают, иначе эффект исчезает.

Что делать, если мушки уже поселились на кухне

Когда насекомые успели размножиться, одной пробки будет недостаточно. Впрочем, покупать специальные средства необязательно - несколько действенных ловушек можно сделать из того, что есть дома.

Первый вариант - яблочный уксус с несколькими каплями средства для мытья посуды в небольшой миске. Запах привлекает насекомых, а жидкость не дает им удержаться на поверхности. Такую ловушку ставят рядом с фруктовой миской и регулярно обновляют содержимое.

Как защитить дом от насекомых
Как защитить дом от насекомых / Инфографика: Главред

Второй способ - банка с небольшим кусочком перезрелого яблока или банана, накрытая пищевой пленкой с несколькими мелкими отверстиями. Насекомые попадают внутрь, привлеченные запахом, но выбраться им сложно.

Отдельных мух, кружащих над столешницей или собирающихся у окна, можно собрать пылесосом с соответствующей насадкой. Это быстрый, но временный результат - если кухня остается местом размножения, проблему он не устранит.

Как избавиться от плодовых мушек на кухне – видео:

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Об источнике: Deccoria

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