Новая угроза с неба: Россия модернизировала ракеты 'Искандер', что изменилось

Вместо одной реальной цели украинские радары фиксируют сразу несколько воздушных объектов.

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Россия вернула "Искандерам" опасную функцию / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Главное из заявления эксперта:

Россияне, вероятно, модернизировали ракеты "Искандер"

Ракета сбивает ложные цели прямо в полете

Радары ПВО видят несколько объектов вместо одного

Российские баллистические ракеты "Искандер", вероятно, прошли модернизацию и получили обновленные средства обмана противовоздушной обороны. Речь идет о способности выпускать в воздух специальные объекты-приманки непосредственно во время полета. Об этом заявил главный редактор портала "Милитарный" Михаил Люксиков в эфире Киев24.

По его словам, последствия для расчетов ПВО очевидны: радиолокационные станции вместо одного реального объекта фиксируют на экранах сразу несколько. Это существенно затрудняет распознавание и перехват.

видео дня

Люксиков отмечает, что подобное решение враг использовал и раньше, однако в определенный момент от него отказался. Конструкция самого боеприпаса предусматривала такую возможность еще на этапе разработки.

"Ракета "Искандер" с самого начала была оборудована для выстрела ложных целей. В процессе применения на территории Украины неоднократно фиксировались ложные цели. По ободку ракетного двигателя можно было разглядеть соответствующие места для запуска. Затем россияне провели модернизацию и отказались от подобных ловушек", - говорит эксперт.

Повторное появление приманок во время атак свидетельствует о том, что оккупанты, скорее всего, устранили предыдущие недостатки и довели идею до рабочего состояния. По словам Люксикова, противник последовательно добивается максимального эффекта поражения.

"Искандер" / Инфографика: Главред

Какими новыми ракетами РФ атакует Украину

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап отмечал, что Россия может представлять для Украины серьезную угрозу не только благодаря характеристикам новых ракет, но и из-за возможности быстро наращивать их количество.

По его словам, ракеты "Дань-Т" развивают скорость около 600 км/ч и имеют боевую часть ориентировочной массой 130 кг. В то же время их основная опасность связана не столько с отдельными техническими характеристиками, сколько с потенциалом наращивания производства.

"Скорость - примерно 600 км/ч, боезаряд - где-то 130 кг. Но главная опасность - это дополнительные возможности и количество. Россиянам не нужно тратить огромные средства на создание совершенно нового производства. Они заменяют электронику, в худшем случае - старые пороховые двигатели, и эти средства снова могут работать", - заявил он.

Ракета Дань-Т / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в последние дни российская оккупационная армия систематически наносит удары по киевским мостам. Утром 3 октября россияне нанесли удар по Северному мосту в столице. Повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть.

Днем 2 октября Россия атаковала Харьков КАБами. Попадания зафиксированы в двух районах города - Немишлянском и Слободском. Оккупанты нанесли удары по частным кварталам города. Одна из вражеских КАБ попала в жилой дом. Есть погибшие и пострадавшие.

В Киевской области в результате массированной ракетной атаки РФ в ночь на 30 сентября погиб ребенок, еще трое человек получили травмы, среди них - ребенок. В Вышгороде на месте попадания разрушен частный жилой дом.

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О персоне: Константин Криволап Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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