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Россия атакует Украину ракетами "Дань-Т": в чем опасность

Юрий Берендий
20 сентября 2026, 03:09
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Ракеты "Дань-Т" могут стать новой угрозой для Украины из-за их массовости. Для их серийного выпуска не требуется дорогостоящее новое производство.

Россия атакует Украину ракетами
Ракеты "Дань-Т" - Россия делает ставку на массированные удары / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • РФ делает ставку на массовое производство ракет
  • Криволап назвал главную опасность "Дань-Т"

Страна-агрессор Россия может представлять для Украины серьезную угрозу не только благодаря характеристикам новых ракет, но и из-за возможности быстро наращивать их количество. Именно массовость производства может стать ключевым фактором на следующем этапе войны. Об этом сообщил авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью "Главреду".

видео дня

По его словам, ракеты "Дань-Т" развивают скорость около 600 км/ч и имеют боевую часть ориентировочной массой 130 кг. В то же время их основная опасность связана не столько с отдельными техническими характеристиками, сколько с потенциалом масштабирования производства.

"Скорость - примерно 600 км/ч, боезаряд - около 130 кг. Но главная опасность - это дополнительные возможности и количество. Россиянам не нужно тратить огромные средства на создание совершенно нового производства. Они заменяют электронику, в худшем случае - старые пороховые двигатели, и эти средства снова могут работать", - заявил он.

Эксперт считает, что характер применения ударных средств постепенно меняется. Если раньше основной акцент делался на технологичности и точности, то теперь всё большее значение приобретает способность производить вооружение большими сериями.

"Угроза заключается именно в количестве. Сейчас выигрывает не тот, кто создаст лучший дрон, лучшую дрон-ракету или какое-то уникальное средство. Выигрывает тот, кто выпустит большую серию. Был этап перехода к высокотехнологичным и высокоточным средствам. Теперь они уже стали высокоточными. Следующий этап - массовость", - подчеркнул Криволап.

Отдельно аналитик обратил внимание на зависимость ракетной промышленности от компонентов для твердотопливных двигателей. Речь идет, в частности, о синтетических каучуках, которые используются при производстве твердого ракетного топлива.

"Вот мы сейчас наносим удары по заводам газовой отрасли России, по нефтехимическим предприятиям, которые производят, в частности, синтетические каучуки, используемые для изготовления шашек твердотопливных двигателей. И он там - как яйца в тесте. Он всё связывает, не даёт смеси распадаться. Кроме того, сам синтетический каучук является неплохим топливом: очень хорошо горит и выделяет много газов", - пояснил эксперт.

По словам Криволапа, проблемы существуют и в украинском производстве ракет с твердотопливными двигателями. Он упомянул Павлоградский химический завод и заявил, что предприятие, занимавшееся этим направлением, было уничтожено.

"У нас был Павлоградский химзавод, который этим занимался. Его, как мы полагаем, уничтожили. И все наши ракеты, связанные с твердотопливными двигателями, - это и "Сапсан", и "Нептун", и все, что производит наша страна, именно государственные предприятия. Потому что государственные предприятия, в отличие от FP-7, не могут договориться с Данией о строительстве там завода, который будет производить твердотопливные двигатели", - сказал Криволап.

Баллистическая ракета FP-7
FP-7 / Инфографика: Главред

Он также поднял вопрос о международном производстве компонентов для украинского ракетного вооружения. По словам аналитика, соответствующий контракт с Данией был заморожен после действий украинских антикоррупционных органов.

"А наши антикоррупционные органы сделали так, что Дания заморозила контракт по этому заводу. Потому что Дания говорит: "Вы там разберитесь со своими коррупционерами". Пусть коррупционеров сажают, но это же не должно ухудшать ситуацию с нашей обороной", - подытожил эксперт.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам специалиста по радиотехнологиям и консультанта Сергея "Флеш" Бескрестнова, Россия готовит новые ракеты для ударов по Украине. Он считает, что окно для разработки украинских перехватчиков составляет около полугода, поэтому сейчас существует риск устаревания текущих отечественных наработок.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что удары по энергетической инфраструктуре могут прекратиться лишь при условии обеспечения контроля и гарантий противодействия обстрелам со стороны США. Он подчеркнул, что пока такого действенного механизма надзора нет, Силы обороны Украины будут продолжать наносить удары по вражеским объектам, обеспечивающим Москву ресурсами для финансирования войны.

Кроме того, авиационный эксперт Константин Криволап сообщил, что с началом отопительного сезона приоритетной целью для новой волны ракетных атак РФ может вновь стать энергетическая инфраструктура. По его оценкам, в настоящее время вблизи Украины может находиться около 40–50 комплексов "Искандер", а совокупный потенциал противника по производству и модернизации "Искандеров" и ракет С-300/С-400 составляет ориентировочно 110–120 единиц в месяц.

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О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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