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В РФ "закрутят гайки": Коваленко раскрыл, что ждет россиян после выборов

Алексей Тесля
19 сентября 2026, 18:31
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Всех россиян вскоре занесут в специальные базы силовиков, рассказал Александр Коваленко.
путин, кремль
В РФ могут ужесточить правила после выборов / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін

Важное из заявлений Коваленко:

  • В РФ планируется ужесточение внутренних правил
  • Всех россиян занесут в базы силовиков

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал вопрос о том, будет ли в РФ "закручивание гаек" после проведения парламентских выборов.

"Будет усиление контроля над обществом. В России это уже опробовали на мигрантах. В 2025 году Следком РФ Бастрыкина получил карт-бланш на мобилизацию натурализованных россиян – тех самых казахов, армян, узбеков и т. д., которые получили паспорт РФ и стали новыми гражданами", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт напомнил о том, что в РФ уже были созданы две базы данных: одна содержала информацию о каждом мигранте, а вторая – данные всех натурализованных россиян, на которых в прошлом году началась настоящая "охота".

"Аналогичную практику после выборов будут применять в отношении самих россиян. Уже созданы базы данных с информацией о местах их фактического проживания, а не прописки. Кроме того, идет массовая выдача военнообязанным мобилизационных распоряжений. И как только объявят мобилизацию, Следком займется всеми россиянами", - добавил Коваленко.

Россияне бегут из РФ: что говорят в СВР

Из России ученые уезжают ускоренными темпами: масштаб современной "утечки мозгов" приблизился к уровням 1990-х годов. Такие данные приводит Служба внешней разведки Украины.

По информации украинской стороны, ежегодно Россию покидает около 1% ученых - показатель, которого, как утверждается, не наблюдалось более 25 лет. За последние шесть лет страну, по этим данным, оставили свыше 60 тысяч исследователей. Среди наиболее востребованных специалистов, уезжающих из России, называются физики, кибернетики, астрономы и математики.

Как сообщал Главред, за время полномасштабной войны против Украины Россия полностью адаптировала свою экономику, политическую систему, общество и другие сферы к условиям военного положения. В РФ может начаться новый виток внутренних репрессий.

Напомним, ранее Центральный банк России предостерег кремлевских политиков, что США и ОПЕК могут вызвать резкое падение цен на нефть, подобное кризису 1980-х годов, который способствовал распаду СССР.

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О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Александр Коваленко
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