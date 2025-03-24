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Россия может повторить судьбу СССР: СМИ "слили" секретные документы Путина

Юрий Берендий
24 марта 2025, 18:11
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Российская экономика может не выдержать снижения цен на нефть на длительный период и может повторить судьбу СССР, говорится в материале Reuters.
Россия может повторить судьбу СССР: СМИ 'слили' секретные документы Путина
Россию может ждать судьба СССР - СМИ опубликовали тайный отчет правительства / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео YouTube

О чем говорится в материале Reuters:

  • США и ОПЕК могут резко опустить цены на нефть
  • Уменьшение цен на нефть является риском для России
  • Снижение цены на нефть на длительный период стало одной из причин распада СССР

Центральный банк России предостерег кремлевских политиков, что США и ОПЕК могут вызвать резкое падение цен на нефть, подобное кризису 1980-х годов, который способствовал распаду СССР. Это предупреждение появилось за несколько недель до начала переговоров между Путиным и Трампом о прекращении войны в Украине. Об этом говорится в закрытой презентации, подготовленной для обсуждения на совещании под руководством премьер-министра Михаила Мишустина в феврале, доступ к которой получило агентство Reuters.

Трамп заявил, что в случае отсутствия мирного соглашения может ужесточить санкции против России. Он также анонсировал увеличение нефтедобычи в США и призвал Саудовскую Аравию, одного из лидеров ОПЕК, нарастить добычу для поддержки мировой экономики.

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ОПЕК, ОПЕК+ нефть, инфографика
Что известно об ОПЕК и ОПЕК+ / Инфографика: Главред

Центробанк, который ежегодно анализирует экономические риски в закрытых отчетах, не уточнил, по какому сценарию может произойти обвал рынка и насколько высоки эти угрозы.

Ранее в своих отчетах он уже признавал риски, связанные с ценами на нефть, однако впервые так подробно указал на возможность длительного периода низких цен.

"Министерство экономики также сделало отдельную презентацию для встречи, ссылаясь на другие риски для экономики, такие как слабая активность инвесторов, рост расходов и "плохие долги" Нет никаких признаков того, что ОПЕК планирует любые изменения в политике предложения, которые бы привели к резкому росту добычи", - говорится в материале.

Отмечается, что хотя Соединенные Штаты имеют возможность увеличить добычу нефти, основной прирост, вероятно, обеспечат другие страны, не входящие в ОПЕК, в частности Гайана, Бразилия и Казахстан, где ведущие мировые нефтяные компании активно расширяют добычу.

"Значительным риском является цена на нефть", - отмечается в одном из слайдов, которые просмотрело агентство Reuters. Среди потенциальных угроз упоминается значительный рост добычи как в США, так и в странах за пределами ОПЕК.

Также в документе указано, что резервные мощности ОПЕК находятся на почти рекордном уровне, что эквивалентно объемам экспорта сырой нефти из России.

"Исторический прецедент - после периода высоких цен на нефть в 1974-1985 годах, 18 (!!!) лет низких цен на нефть", - сказано на слайде презентации с тремя восклицательными знаками.

Как цена на нефть повлияла на развал СССР

Как отмечает Reuters, нефть и газ были одновременно главным преимуществом и слабым местом России еще со времен открытия одного из крупнейших в мире углеводородных бассейнов в Западной Сибири после Второй мировой войны.

В течение десятилетий высокие цены на нефть обеспечивали экономическую стабильность Кремля и позволяли финансировать политические проекты за рубежом - от поддержки правительств Кубы до Анголы и Вьетнама.

Однако, когда цены на нефть резко снижались, экономика испытывала серьезные потрясения с глобальными последствиями. Самым ярким примером стал 1991 год, когда падение нефтяных доходов способствовало распаду Советского Союза.

Отмечается, что обвал цен в 1980-х лишил СССР возможности конкурировать с США в гонке вооружений, что еще больше обострило экономический кризис. Эти события привели к окончательному распаду государства, что президент России Владимир Путин неоднократно называл трагедией.

Цены на нефть - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что падение цены на нефть ниже 50 долларов за баррель будет иметь негативные последствия для России. По его прогнозу, такое снижение может стать реальностью в течение следующих 3-4 месяцев. В то же время слишком низкие цены на нефть невыгодны Соединенным Штатам, поскольку это может негативно сказаться на их нефтяной отрасли.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что международная рабочая группа по санкциям против России предлагает установить предельную цену на российскую нефть на уровне 30 долларов за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил 24 января, что ОПЕК должен снизить цены на нефть, чтобы ослабить Россию, поскольку более дешевая нефть будет способствовать более быстрому завершению войны в Украине.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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