Какая цена на нефть является критической для РФ и чем это грозит: прогноз

Омельченко считает, что можно также ограничить поставки через Балтийское море и Датские проливы, через которые проходит более 60-65% российской нефти.

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Владимир Омельченко считает, что важно не только снижать цены на нефть / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Кратко:

Нужно не только снижать цены на нефть, но и блокировать экспорт российской нефти

РФ сможет "продержаться" около года

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что снижение цены на нефть ниже 50 долларов негативно повлияет Россию.

По его словам, снижение в пределах 50 долларов за баррель выглядит реальным в течение следующих 3-4 месяцев. Более низкие цены на "черное золото" невыгодны США, поскольку это негативно повлияет на американскую нефтяную отрасль.

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"Для России цена в 50 долларов за баррель является критической, потому что при такой цене российские нефтяные компании уже не смогут работать с прибылью и, соответственно, инвестировать в эту отрасль. Это приведет к постепенной деградации сектора", - сказал Омельченко в интервью Главреду.

При этом аналитик считает, что более важным является не столько снижение цен на нефть, сколько блокирование экспорта российской нефти.

"Например, можно ограничить ее поставки через Балтийское море и Датские проливы, через которые проходит более 60-65% российской нефти. Также можно ограничить поставки и прохождение танкеров через Черное море, проливом Дарданеллы и так далее. Эти меры, на мой взгляд, будут значительно эффективнее, чем просто игра со снижением цен на нефть (хотя и это также стоит делать)", - сказал он.

Омельченко добавил, что "это не такой быстрый процесс, ведь Россия даже при цене 50 долларов за баррель сможет некоторое время держаться - примерно полгода-год".

Снижение цен на нефть и переговоры о мире с РФ

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп в предвыборной программе обещал обвалить цены на нефть. Политик подчеркивал: низкие цены на "черное золото" помогут закончить войну, потому что россияне перестанут зарабатывать.

"Путин не сможет воевать с нефтью по $40", - говорил Трамп.

На форуме в Давосе Трамп снова заявил, что снижение цен на нефть поможет быстрее закончить войну РФ против Украины.

"Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Вы должны ее снизить. Честно говоря, я удивлен, что они не сделали этого до выборов... Если бы цена снизилась, российско-украинская война прекратилась бы немедленно", - сказал новый глава Белого дома.

24 января глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что международная рабочая группа по санкциям против РФ, считает, что цену российской нефти следует ограничить потолком в $30 за баррель

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Кто такой Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

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