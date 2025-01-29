Какая цена на нефть является критической для РФ и чем это грозит: прогноз

Кратко:
- Нужно не только снижать цены на нефть, но и блокировать экспорт российской нефти
- РФ сможет "продержаться" около года
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что снижение цены на нефть ниже 50 долларов негативно повлияет Россию.
По его словам, снижение в пределах 50 долларов за баррель выглядит реальным в течение следующих 3-4 месяцев. Более низкие цены на "черное золото" невыгодны США, поскольку это негативно повлияет на американскую нефтяную отрасль.
"Для России цена в 50 долларов за баррель является критической, потому что при такой цене российские нефтяные компании уже не смогут работать с прибылью и, соответственно, инвестировать в эту отрасль. Это приведет к постепенной деградации сектора", - сказал Омельченко в интервью Главреду.
При этом аналитик считает, что более важным является не столько снижение цен на нефть, сколько блокирование экспорта российской нефти.
"Например, можно ограничить ее поставки через Балтийское море и Датские проливы, через которые проходит более 60-65% российской нефти. Также можно ограничить поставки и прохождение танкеров через Черное море, проливом Дарданеллы и так далее. Эти меры, на мой взгляд, будут значительно эффективнее, чем просто игра со снижением цен на нефть (хотя и это также стоит делать)", - сказал он.
Омельченко добавил, что "это не такой быстрый процесс, ведь Россия даже при цене 50 долларов за баррель сможет некоторое время держаться - примерно полгода-год".
Снижение цен на нефть и переговоры о мире с РФ
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп в предвыборной программе обещал обвалить цены на нефть. Политик подчеркивал: низкие цены на "черное золото" помогут закончить войну, потому что россияне перестанут зарабатывать.
"Путин не сможет воевать с нефтью по $40", - говорил Трамп.
На форуме в Давосе Трамп снова заявил, что снижение цен на нефть поможет быстрее закончить войну РФ против Украины.
"Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Вы должны ее снизить. Честно говоря, я удивлен, что они не сделали этого до выборов... Если бы цена снизилась, российско-украинская война прекратилась бы немедленно", - сказал новый глава Белого дома.
24 января глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что международная рабочая группа по санкциям против РФ, считает, что цену российской нефти следует ограничить потолком в $30 за баррель
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Кто такой Владимир Омельченко
Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.
Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.
В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;
1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;
1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;
2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;
С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.
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