Ермак: предлагаем зафиксировать цену в $30 за баррель российской нефти

Группа Ермака – Макфола "полностью поддерживает президента США Дональда Трампа в стремлении снизить цены на нефть".

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Какой путь глобальной безопасности предлагает Ермак / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Кратко:

Какой путь глобальной безопасности предлагает Ермак

Сможет ли РФ финансировать войну

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что международная рабочая группа по санкциям против РФ, которую возглавляют он и директор Института международных исследований Фримана – Спогли (FSI), посол Майкл Макфол, считает, что цену российской нефти следует ограничить потолком в $30 за баррель. Об этом Ермак написал в Telegram.

"Жесткий price cap и дальнейшее снижение цены барреля российской нефти – это путь к глобальной безопасности. Наша санкционная группа предлагает зафиксировать цену на $30", – написал Ермак. видео дня

Он подчеркнул, что группа Ермака – Макфола "полностью поддерживает президента США Дональда Трампа в стремлении снизить цены на нефть".

"Результатом этого будет обвал российских возможностей финансировать войну", – считает Ермак.

Стоит отметить, что Ермак написал о желаемой цене на нефть после заявления Дональда Трампа в Давосе о том, что намерен попросить Саудовскую Аравию и страны ОПЕК снизить цены на нефть. По его мнению, если цены снизятся, война РФ против Украины быстро завершится.

Санкции против России - последние новости по теме

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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