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Ермак: предлагаем зафиксировать цену в $30 за баррель российской нефти

Виталий Кирсанов
24 января 2025, 00:57
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Группа Ермака – Макфола "полностью поддерживает президента США Дональда Трампа в стремлении снизить цены на нефть".
Андрей Ермак
Какой путь глобальной безопасности предлагает Ермак / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Кратко:

  • Какой путь глобальной безопасности предлагает Ермак
  • Сможет ли РФ финансировать войну

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что международная рабочая группа по санкциям против РФ, которую возглавляют он и директор Института международных исследований Фримана – Спогли (FSI), посол Майкл Макфол, считает, что цену российской нефти следует ограничить потолком в $30 за баррель. Об этом Ермак написал в Telegram.

"Жесткий price cap и дальнейшее снижение цены барреля российской нефти – это путь к глобальной безопасности. Наша санкционная группа предлагает зафиксировать цену на $30", – написал Ермак.

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Он подчеркнул, что группа Ермака – Макфола "полностью поддерживает президента США Дональда Трампа в стремлении снизить цены на нефть".

"Результатом этого будет обвал российских возможностей финансировать войну", – считает Ермак.

Стоит отметить, что Ермак написал о желаемой цене на нефть после заявления Дональда Трампа в Давосе о том, что намерен попросить Саудовскую Аравию и страны ОПЕК снизить цены на нефть. По его мнению, если цены снизятся, война РФ против Украины быстро завершится.

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 января США ввели новые санкции против более 400 компаний из российского энергосектора, в частности в отношении более чем 30 нефтесервисных компаний, среди которых "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Об этом сообщило Министерство финансов США.

Акции российских нефтекомпаний испытывали падение на Московской бирже несколько дней подряд из-за новых санкций.

Индия планирует прекратить использование нефтяных танкеров, на которые наложены санкции США за перевозку российских грузов, сообщает Bloomberg.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев высказал своё мнение о перспективах введения новых санкций против России.

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Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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