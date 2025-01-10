США ударили по 'кошельку' Путина: введены санкции против российской нефти

США ввели новые санкции против российской нефтеперерабатывающей промышленности.

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США перекрывают кислород российской нефти / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, УНИАН

Вкратце:

США ввели санкции против более 30 нефтесервисных компаний РФ

Санкции ввели также против "теневого флота" РФ

Президент Зеленский поблагодарил США за меры, которые ударили по кошельку Путина

США ввели новые санкции против более 400 субъектов российского энергосектора. Санкции коснулись более 30 российских нефтесервисных компаний, в частности гигантов "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Об этом сообщило Министерство финансов США.

"Соединенные Штаты принимают широкомасштабные меры против ключевого источника доходов России для финансирования ее жестокой и незаконной войны против Украины", - заявила министр финансов Джанет Йеллен.

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Кроме крупных нефтяных компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", санкции наложены на более два десятка их дочерних компаний. В санкционный список попали более 30 нефтесервисных компаний, среди которых:

"РН-Бурение" (структура "Роснефти");

"Технологии ОФС" (бывшие активы Baker Hughes в России);

"РН-ГРП";

"РН-Сервис";

"Ачимгаз";

"Газпром Шельфпроект";

"Атлас ННБ";

"ФракДжет-Волга";

"Инвестгеосервис";

"Нефтегаз-Бурение";

"Петро Велт Технолоджис";

"ТНГ-Групп";

"УДС Нафта".

США наложили санкции на российских чиновников, в частности на главу "Зарубежнефти" Сергея Кудряшова, главу "Газпром нефти" Александра Дюкова и сына совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова. Кроме того, заблокировано имущество подсанкционных лиц, находящееся под контролем или на территории США.

Санкции охватили более 180 нефтеналивных судов, большинство из которых входят в так называемый "теневой флот", занимающийся транспортировкой российской нефти. Также ограничения наложили на российских поставщиков нефтесервисных услуг и высокопоставленных чиновников, в частности руководителей "Росатома".

В санкционный список вошли и два активных проекта РФ по производству сжиженного природного газа и крупный нефтяной проект. Кроме этого, под санкции попали две российские страховые компании, которые предоставляют услуги морского страхования, - "Ингосстрах" и "Альфастрахование".

С 27 февраля США также запретят своим компаниям предоставлять нефтесервисные услуги в России.

Реакция президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет санкций против более 400 субъектов, связанных с российским энергосектором.

"Двухпартийная поддержка Соединенных Штатов действительно очень важна, и мы это хорошо чувствуем. Эти меры существенно подрывают финансовую основу российской военной машины, ведь нарушают цепочку поставок: ключевые российские производители, страховые компании, поставщики услуг в нефтегазовой отрасли, 184 танкера теневого флота, логистические объекты и компании третьих стран", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул санкции, которые США наложили на компанию "Сургутнефтегаз", поскольку она "ключевой финансовый кошелек для самого Путина". Зеленский подчеркнул, что такие действия отправляют четкий сигнал: преступники должны отвечать за свои действия.

"Чем меньше доходов Россия будет получать от нефти и других энергоресурсов, тем быстрее будет восстановлен мир. Энергоресурсы не должны быть оружием, как это делает Россия. Но страны, которые уважают международное право, могут и должны обеспечить стабильное и надежное энергоснабжение для всего мира", - добавил он.

Зеленский выразил благодарность за лидерство Америки в привлечении России к ответственности. Также президент верит, что санкции значительно уменьшат доходы РФ, а вместе с ними и ее способность продолжать агрессию.

Санкции против РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в СМИ появилась информация, что США планируют наложить санкции на танкеры, перевозящие российскую нефть, которая продается по цене, превышающей лимит в 60 долларов за баррель. Кроме того, санкции могут коснуться лиц, занимающихся торговлей нефтью.

Также главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев отметил, что США могут присоединиться к Великобритании, которая уже наложила санкции на около 100 российских судов, запретив им заходить в британские порты и пользоваться услугами британских компаний.

Кроме этого, администрация президента США вводит новые санкции против российских нефтяных танкеров, что может привести к серьезным перебоям в поставках российской нефти в Индию. Нефтепереработчиков Индии ждут проблемы из-за ограничений, которые повлияют на доставку нефти.

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Что такое Министерство финансов США? Министерство финансов США - один из исполнительных департаментов США. В задачи министерства входят разработка и выполнение экономической и денежной политики США, регулирование экспорта и импорта, финансовых организаций, сбор налогов, печать бумажных долларов и чеканка монет. В настоящее время министерство финансов США имеет право финансировать государственные расходы за счет сбора налогов, заимствования у ФРС под выпуск облигаций Казначейства, и увеличение государственного долга в ограничениях, устанавливаемых Конгрессом, пишет Википедия.

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