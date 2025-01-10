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США ударили по "кошельку" Путина: введены санкции против российской нефти

Руслана Заклинская
10 января 2025, 19:03обновлено 10 января, 19:37
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США ввели новые санкции против российской нефтеперерабатывающей промышленности.
США ударили по 'кошельку' Путина: введены санкции против российской нефти
США перекрывают кислород российской нефти / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, УНИАН

Вкратце:

  • США ввели санкции против более 30 нефтесервисных компаний РФ
  • Санкции ввели также против "теневого флота" РФ
  • Президент Зеленский поблагодарил США за меры, которые ударили по кошельку Путина

США ввели новые санкции против более 400 субъектов российского энергосектора. Санкции коснулись более 30 российских нефтесервисных компаний, в частности гигантов "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Об этом сообщило Министерство финансов США.

"Соединенные Штаты принимают широкомасштабные меры против ключевого источника доходов России для финансирования ее жестокой и незаконной войны против Украины", - заявила министр финансов Джанет Йеллен.

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Кроме крупных нефтяных компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", санкции наложены на более два десятка их дочерних компаний. В санкционный список попали более 30 нефтесервисных компаний, среди которых:

  • "РН-Бурение" (структура "Роснефти");
  • "Технологии ОФС" (бывшие активы Baker Hughes в России);
  • "РН-ГРП";
  • "РН-Сервис";
  • "Ачимгаз";
  • "Газпром Шельфпроект";
  • "Атлас ННБ";
  • "ФракДжет-Волга";
  • "Инвестгеосервис";
  • "Нефтегаз-Бурение";
  • "Петро Велт Технолоджис";
  • "ТНГ-Групп";
  • "УДС Нафта".

США наложили санкции на российских чиновников, в частности на главу "Зарубежнефти" Сергея Кудряшова, главу "Газпром нефти" Александра Дюкова и сына совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова. Кроме того, заблокировано имущество подсанкционных лиц, находящееся под контролем или на территории США.

Санкции охватили более 180 нефтеналивных судов, большинство из которых входят в так называемый "теневой флот", занимающийся транспортировкой российской нефти. Также ограничения наложили на российских поставщиков нефтесервисных услуг и высокопоставленных чиновников, в частности руководителей "Росатома".

В санкционный список вошли и два активных проекта РФ по производству сжиженного природного газа и крупный нефтяной проект. Кроме этого, под санкции попали две российские страховые компании, которые предоставляют услуги морского страхования, - "Ингосстрах" и "Альфастрахование".

С 27 февраля США также запретят своим компаниям предоставлять нефтесервисные услуги в России.

Реакция президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет санкций против более 400 субъектов, связанных с российским энергосектором.

"Двухпартийная поддержка Соединенных Штатов действительно очень важна, и мы это хорошо чувствуем. Эти меры существенно подрывают финансовую основу российской военной машины, ведь нарушают цепочку поставок: ключевые российские производители, страховые компании, поставщики услуг в нефтегазовой отрасли, 184 танкера теневого флота, логистические объекты и компании третьих стран", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул санкции, которые США наложили на компанию "Сургутнефтегаз", поскольку она "ключевой финансовый кошелек для самого Путина". Зеленский подчеркнул, что такие действия отправляют четкий сигнал: преступники должны отвечать за свои действия.

"Чем меньше доходов Россия будет получать от нефти и других энергоресурсов, тем быстрее будет восстановлен мир. Энергоресурсы не должны быть оружием, как это делает Россия. Но страны, которые уважают международное право, могут и должны обеспечить стабильное и надежное энергоснабжение для всего мира", - добавил он.

Зеленский выразил благодарность за лидерство Америки в привлечении России к ответственности. Также президент верит, что санкции значительно уменьшат доходы РФ, а вместе с ними и ее способность продолжать агрессию.

Санкции против РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в СМИ появилась информация, что США планируют наложить санкции на танкеры, перевозящие российскую нефть, которая продается по цене, превышающей лимит в 60 долларов за баррель. Кроме того, санкции могут коснуться лиц, занимающихся торговлей нефтью.

Также главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев отметил, что США могут присоединиться к Великобритании, которая уже наложила санкции на около 100 российских судов, запретив им заходить в британские порты и пользоваться услугами британских компаний.

Кроме этого, администрация президента США вводит новые санкции против российских нефтяных танкеров, что может привести к серьезным перебоям в поставках российской нефти в Индию. Нефтепереработчиков Индии ждут проблемы из-за ограничений, которые повлияют на доставку нефти.

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Что такое Министерство финансов США?

Министерство финансов США - один из исполнительных департаментов США. В задачи министерства входят разработка и выполнение экономической и денежной политики США, регулирование экспорта и импорта, финансовых организаций, сбор налогов, печать бумажных долларов и чеканка монет. В настоящее время министерство финансов США имеет право финансировать государственные расходы за счет сбора налогов, заимствования у ФРС под выпуск облигаций Казначейства, и увеличение государственного долга в ограничениях, устанавливаемых Конгрессом, пишет Википедия.

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