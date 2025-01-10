США ударили по 'кошельку' Путина: введены санкции против российской нефти

Вкратце:
- США ввели санкции против более 30 нефтесервисных компаний РФ
- Санкции ввели также против "теневого флота" РФ
- Президент Зеленский поблагодарил США за меры, которые ударили по кошельку Путина
США ввели новые санкции против более 400 субъектов российского энергосектора. Санкции коснулись более 30 российских нефтесервисных компаний, в частности гигантов "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Об этом сообщило Министерство финансов США.
"Соединенные Штаты принимают широкомасштабные меры против ключевого источника доходов России для финансирования ее жестокой и незаконной войны против Украины", - заявила министр финансов Джанет Йеллен.
Кроме крупных нефтяных компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", санкции наложены на более два десятка их дочерних компаний. В санкционный список попали более 30 нефтесервисных компаний, среди которых:
- "РН-Бурение" (структура "Роснефти");
- "Технологии ОФС" (бывшие активы Baker Hughes в России);
- "РН-ГРП";
- "РН-Сервис";
- "Ачимгаз";
- "Газпром Шельфпроект";
- "Атлас ННБ";
- "ФракДжет-Волга";
- "Инвестгеосервис";
- "Нефтегаз-Бурение";
- "Петро Велт Технолоджис";
- "ТНГ-Групп";
- "УДС Нафта".
США наложили санкции на российских чиновников, в частности на главу "Зарубежнефти" Сергея Кудряшова, главу "Газпром нефти" Александра Дюкова и сына совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова. Кроме того, заблокировано имущество подсанкционных лиц, находящееся под контролем или на территории США.
Санкции охватили более 180 нефтеналивных судов, большинство из которых входят в так называемый "теневой флот", занимающийся транспортировкой российской нефти. Также ограничения наложили на российских поставщиков нефтесервисных услуг и высокопоставленных чиновников, в частности руководителей "Росатома".
В санкционный список вошли и два активных проекта РФ по производству сжиженного природного газа и крупный нефтяной проект. Кроме этого, под санкции попали две российские страховые компании, которые предоставляют услуги морского страхования, - "Ингосстрах" и "Альфастрахование".
С 27 февраля США также запретят своим компаниям предоставлять нефтесервисные услуги в России.
Реакция президента Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет санкций против более 400 субъектов, связанных с российским энергосектором.
"Двухпартийная поддержка Соединенных Штатов действительно очень важна, и мы это хорошо чувствуем. Эти меры существенно подрывают финансовую основу российской военной машины, ведь нарушают цепочку поставок: ключевые российские производители, страховые компании, поставщики услуг в нефтегазовой отрасли, 184 танкера теневого флота, логистические объекты и компании третьих стран", - отметил глава государства.
Президент подчеркнул санкции, которые США наложили на компанию "Сургутнефтегаз", поскольку она "ключевой финансовый кошелек для самого Путина". Зеленский подчеркнул, что такие действия отправляют четкий сигнал: преступники должны отвечать за свои действия.
"Чем меньше доходов Россия будет получать от нефти и других энергоресурсов, тем быстрее будет восстановлен мир. Энергоресурсы не должны быть оружием, как это делает Россия. Но страны, которые уважают международное право, могут и должны обеспечить стабильное и надежное энергоснабжение для всего мира", - добавил он.
Зеленский выразил благодарность за лидерство Америки в привлечении России к ответственности. Также президент верит, что санкции значительно уменьшат доходы РФ, а вместе с ними и ее способность продолжать агрессию.
Санкции против РФ - последние новости
Как сообщал Главред, в СМИ появилась информация, что США планируют наложить санкции на танкеры, перевозящие российскую нефть, которая продается по цене, превышающей лимит в 60 долларов за баррель. Кроме того, санкции могут коснуться лиц, занимающихся торговлей нефтью.
Также главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев отметил, что США могут присоединиться к Великобритании, которая уже наложила санкции на около 100 российских судов, запретив им заходить в британские порты и пользоваться услугами британских компаний.
Кроме этого, администрация президента США вводит новые санкции против российских нефтяных танкеров, что может привести к серьезным перебоям в поставках российской нефти в Индию. Нефтепереработчиков Индии ждут проблемы из-за ограничений, которые повлияют на доставку нефти.
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Что такое Министерство финансов США?
Министерство финансов США - один из исполнительных департаментов США. В задачи министерства входят разработка и выполнение экономической и денежной политики США, регулирование экспорта и импорта, финансовых организаций, сбор налогов, печать бумажных долларов и чеканка монет. В настоящее время министерство финансов США имеет право финансировать государственные расходы за счет сбора налогов, заимствования у ФРС под выпуск облигаций Казначейства, и увеличение государственного долга в ограничениях, устанавливаемых Конгрессом, пишет Википедия.
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