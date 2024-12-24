Масштабные санкции против 'теневого флота' России: в СМИ раскрыли новые планы Байдена

Главное из материала:
- Какие компании РФ в зоне риска серьезных санкций США
- Почему США боятся роста цен на газ и повышения инфляции
Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения новых масштабных санкций против России. Они могут затронуть энергетический сектор страны-агрессора.
По словам источников издания The Washington Post, санкции будут направлены на "теневой флот", а также на российских экспортеров нефти, на которых до сих пор не распространялись ограничения. В то же время обсуждается возможность отзыва лицензии, позволяющей банкам обрабатывать операции с российскими энергоносителями.
Как отметили неназванные собеседники WP, такой шаг даст команде избранного президента Дональда Трампа больше рычагов влияния в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны России с Украиной.
Старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдвард Фишман пояснил, что ранее администрация Байдена не вводила жестких санкций против российских энергоносителей, поскольку она опасалась роста цен на газ и повышения инфляции.
"Но выборы закончились, и инфляция находится под контролем. Причины для такой осторожности в отношении санкций больше не актуальны", - добавил он.
Высокопоставленный представитель администрации президента США в комментарии WP назвал новые санкции необходимыми для обеспечения того, чтобы Украина находилась в "наилучшем возможном положении" для обороны и ведения переговоров о мире на справедливых условиях.
"Это действие станет еще одним шагом на пути к достижению этой цели", - отметил он.
Как напоминает издание, продажа энергоносителей остается одним из главных источников дохода для российского бюджета. По данным S&P Global, в прошлом году Кремль заработал на этом около 100 миллиардов долларов.
Санкции против России - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что Британия ввела мощные санкции против РФ. В список вошли Воздушно-космические силы страны-агрессора. Также Британия ввела ограничения против пяти российских кораблей - среди них "Муса Джалиль" и "Бегей".
Окончание войны в Украине может ускориться, ведь США ударили санкциями по РФ. Ранее на этой неделе Соединенные Штаты ввели новые санкции против Газпромбанка, ключевого финансового учреждения, которое ранее избегало подобных мер из-за его роли в осуществлении платежей за российский газ.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый пакет санкций. Он подписал решение, согласно которому вводятся санкции против коллаборационистов, а также лиц, имеющих отношение к обеспечению авиационной инфраструктуры России.
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