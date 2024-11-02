'Это преступление против людей': Зеленский призвал усилить санкции против РФ

За октябрь РФ выпустила по Украине около 2 тысяч "Шахедов".

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РФ атакует Украину ударными дронами / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Ключевые тезисы из обращения:

РФ запустила около 2 тысяч "Шахедов" по Украине

В дронах и ракетах РФ найдены иностранные компоненты

Мир должен усилить санкции против РФ

Российские оккупанты до сих пор используют компоненты от компаний из Китая, Европы и США для "Шахедов" и ракет, которые применяются для атак на Украину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Глава государства подчеркнул, что РФ практически ежедневно атакует Украину ударными беспилотниками.

видео дня

"За октябрь месяц более 2 тысяч "Шахедов" было против Украины, против наших людей. Буквально каждые сутки. Такое количество "Шахедов" - это более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставки в Россию", - рассказывает Зеленский.

Смотрите обращение президента Украины

Обращение президента / скриншот из Telegram

Он отмечает, что микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, много различных деталей поставляются в Россию из-за рубежа, в частности, из Китая, Европы, Америки.

"Это вновь и вновь возвращает мир к необходимости работать значительно больше, чтобы контролировать экспорт специальных деталей и ресурсов. Чтобы не давать России возможность обходить санкции, которые давно уже были введены против России за эту войну. Так же как с "Шахедами" - с российскими ракетами. Они все содержат компоненты из других стран", - добавил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что санкции против РФ должны увеличиваться и быть эффективными.

"И каждая схема обхода санкций - это преступление против людей и мира", - подытожил глава страны.

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, оккупанты утром в субботу, 2 ноября, атаковали Киев "Шахедами". Во время атаки дронов в Святошинском районе города были частично разрушены 15 и 16 этажи многоэтажки, произошло возгорание.

Согласно информации мэра Киева, части дрона попали в офисное здание в Шевченковском районе столицы.

Впоследствии спикер КГВА Михаил Шаманов рассказал, что оккупанты начали применять новую тактику ударов "Шахедами" по Киеву, направляя беспилотники на очень низкой высоте. По его словам, атака "Шахедов" 2 ноября свидетельствует об изменении подхода к обстрелам столицы. В любом случае необходимо уходить в укрытие или по крайней мере придерживаться правила "двух стен".

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