'Это преступление против людей': Зеленский призвал усилить санкции против РФ

Ключевые тезисы из обращения:
- РФ запустила около 2 тысяч "Шахедов" по Украине
- В дронах и ракетах РФ найдены иностранные компоненты
- Мир должен усилить санкции против РФ
Российские оккупанты до сих пор используют компоненты от компаний из Китая, Европы и США для "Шахедов" и ракет, которые применяются для атак на Украину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Глава государства подчеркнул, что РФ практически ежедневно атакует Украину ударными беспилотниками.
"За октябрь месяц более 2 тысяч "Шахедов" было против Украины, против наших людей. Буквально каждые сутки. Такое количество "Шахедов" - это более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставки в Россию", - рассказывает Зеленский.
Смотрите обращение президента Украины
Он отмечает, что микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, много различных деталей поставляются в Россию из-за рубежа, в частности, из Китая, Европы, Америки.
"Это вновь и вновь возвращает мир к необходимости работать значительно больше, чтобы контролировать экспорт специальных деталей и ресурсов. Чтобы не давать России возможность обходить санкции, которые давно уже были введены против России за эту войну. Так же как с "Шахедами" - с российскими ракетами. Они все содержат компоненты из других стран", - добавил президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что санкции против РФ должны увеличиваться и быть эффективными.
"И каждая схема обхода санкций - это преступление против людей и мира", - подытожил глава страны.
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как ранее писал Главред, оккупанты утром в субботу, 2 ноября, атаковали Киев "Шахедами". Во время атаки дронов в Святошинском районе города были частично разрушены 15 и 16 этажи многоэтажки, произошло возгорание.
Согласно информации мэра Киева, части дрона попали в офисное здание в Шевченковском районе столицы.
Впоследствии спикер КГВА Михаил Шаманов рассказал, что оккупанты начали применять новую тактику ударов "Шахедами" по Киеву, направляя беспилотники на очень низкой высоте. По его словам, атака "Шахедов" 2 ноября свидетельствует об изменении подхода к обстрелам столицы. В любом случае необходимо уходить в укрытие или по крайней мере придерживаться правила "двух стен".
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