Чтобы россияне почувствовали войну: Зеленский подписал новый пакет санкций

Президент подписал решение, согласно которому вводятся санкции против коллаборантов, а также лиц, которые имеют отношение к обеспечению авиационной инфраструктуры России. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.
Как сказал глава государства, он сегодня подписал ряд решений, которые ранее были приняты на заседании СНБО.
"Сегодня я подписал несколько новых санкционных решений - санкции СНБО. Почти 150 субъектов - юридических и физических лиц, которые обеспечивают работу авиационной инфраструктуры России. Также еще один пакет санкций против коллаборационистов. Тех, кто выбрал работать на зло - на войну", - сказал Зеленский.
Кроме того, президент подчеркнул, что сегодня важно, чтобы украинские санкции были синхронизированы с мировыми.
Санкции против России - последние новости
Напомним, накануне Дня независимости Украины США ввели новые жесткие санкции против России. Под удар попали более 60 российских компаний, более 100 юридических и физических лиц.
Также летом страны Европейского Союза ввели против России ряд санкций, которые должны перекрыть "кислород" российскому бизнесу и экономике.
Напомним, что в ISW рассказали об обходе санкций и раскрыли, как Россия закупает военное оборудование на Западе. Российская компания в основном закупала компоненты для радиолокационного оборудования и программируемых контроллеров для военных самолетов.
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