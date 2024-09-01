Чтобы россияне почувствовали войну: Зеленский подписал новый пакет санкций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый пакет санкций они касаются коллаборантов и тех, кто обеспечивает работу авиационной инфраструктуры РФ.

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Зеленский ввел новые санкции / коллаж: Главред, фото: Википедия

Президент подписал решение, согласно которому вводятся санкции против коллаборантов, а также лиц, которые имеют отношение к обеспечению авиационной инфраструктуры России. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.

Как сказал глава государства, он сегодня подписал ряд решений, которые ранее были приняты на заседании СНБО.

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"Сегодня я подписал несколько новых санкционных решений - санкции СНБО. Почти 150 субъектов - юридических и физических лиц, которые обеспечивают работу авиационной инфраструктуры России. Также еще один пакет санкций против коллаборационистов. Тех, кто выбрал работать на зло - на войну", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский / Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Кроме того, президент подчеркнул, что сегодня важно, чтобы украинские санкции были синхронизированы с мировыми.

Санкции против России - последние новости

Напомним, накануне Дня независимости Украины США ввели новые жесткие санкции против России. Под удар попали более 60 российских компаний, более 100 юридических и физических лиц.

Также летом страны Европейского Союза ввели против России ряд санкций, которые должны перекрыть "кислород" российскому бизнесу и экономике.

Напомним, что в ISW рассказали об обходе санкций и раскрыли, как Россия закупает военное оборудование на Западе. Российская компания в основном закупала компоненты для радиолокационного оборудования и программируемых контроллеров для военных самолетов.

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