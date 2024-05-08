Россия закупает военное оборудование на Западе: в ISW рассказали об обходе санкций

Российская копания в основном закупала компоненты для радиолокационного оборудования и программируемых контроллеров для военных самолетов.

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Россия закупает детали для самолетов у западных компаний / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

В отчете Института изучения войны сообщили, что Россия в обход санкций закупает западные детали для военных самолетов. С 2022 года "Ростех" - "Яковлев" приобрел за рубежом военную технику на сумму почти 500 миллионов долларов США.

"Российский производитель военных и гражданских самолетов и дочерняя компания российского государственного оборонного конгломерата "Ростех" - "Яковлев" (бывший "Иркут") успешно обходят международные санкции и закупают военную технику из-за рубежа с 2022 года", - говорится в сообщении ISW

Американские аналитики, ссылаясь на российское издание The Moscow Times сообщили, что завод, который производит истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130, с 2022 года закупил за рубежом военную технику на сумму почти 500 миллионов долларов США. В частности, в сентябре 2023 года Россия отправила в Иран по меньшей мере самолеты Як-130.

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The Moscow Times информировало, что "Ростех" - "Яковлев" в основном закупал компоненты для радиолокационного оборудования и программируемых контроллеров для военных самолетов.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Напомним, что суд в ЕС снял санкции с российских миллиардеров Авена и Фридмана. Суд ЕС удовлетворил иск российских олигархов Авена и Фридмана об отмене санкций, введенных против них на период с февраля 2022-го по март 2023-го.

У Зеленского выдвинули обвинения, что Европа не хочет запрещать РФ обходить санкции. Михаил Подоляк заявил о том, что Европа не хочет сделать все для того, чтобы закрыть лазейки и Россия не смогла больше обходить международные санкции.

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