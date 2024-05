Россия закупает военное оборудование на Западе: в ISW рассказали об обходе санкций

В отчете Института изучения войны сообщили, что Россия в обход санкций закупает западные детали для военных самолетов. С 2022 года "Ростех" - "Яковлев" приобрел за рубежом военную технику на сумму почти 500 миллионов долларов США.

Американские аналитики, ссылаясь на российское издание The Moscow Times сообщили, что завод, который производит истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130, с 2022 года закупил за рубежом военную технику на сумму почти 500 миллионов долларов США. В частности, в сентябре 2023 года Россия отправила в Иран по меньшей мере самолеты Як-130.

The Moscow Times информировало, что "Ростех" - "Яковлев" в основном закупал компоненты для радиолокационного оборудования и программируемых контроллеров для военных самолетов.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.