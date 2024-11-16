Что должно быть на столе на Рождество 25 декабря: как вкусно удивить родных

Что обязательно должно быть на рождественском столе 25 декабря 2024 году - полезные советы узнайте в материале.

https://glavred.info/lifehack/shcho-maye-buti-na-stoli-na-rizdvo-25-grudnya-yak-smachno-zdivuvati-ridnih-10614896.html Ссылка скопирована

Когда на Рождество садятся за стол / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Какие вкусные блюда приготовить на Рождество 25 декабря

Что нельзя делать на Рождество

Какие 12 блюд должны быть на рождественском столе, чтобы привлечь благополучие и мир в дом. Известный факт, что всегда перед Святой Вечерей верующие придерживаются строгого поста, который длится 40 дней. Поэтому на Рождество все блюда должны быть постными, а алкоголь употреблять строго запрещено. Согласно традиции, хозяйки должны приготовить 12 обязательных блюд, ведь у Иисуса Христа было 12 апостолов.

Что должно быть на Рождественском столе 2024 года

По традиции основным блюдом на столе в Святой вечер должна быть кутья. Обычно хозяйки готовят пшеничную, ячменную или рисовую кашу. К ней обязательно добавляют мак, мед, орехи - также по желанию можно добавить другие сладости.

видео дня

Известный повар Евгений Клопотенко рассказал, что для первых блюд на праздничный стол стоит приготовить рождественский борщ или грибной суп. Борщ должен быть постный, поэтому стоит туда добавить побольше овощей, а в суп стоит добавить белые грибы, чаще всего хозяйки используют - сушеные.

Также необходимо приготовить на рождественский стол узвар - это сладкий компот из разнообразных сушеных фруктов и ягод. Он отлично дополнит праздничный стол.

Хозяйки также готовят на Святой вечер постные вареники с различными начинками. Обычно для начинки выбирают тушеную капусту, картофель и грибы.

На Рождество также готовят постное блюдо из рыбы. Это могут быть разнообразные холодные закуски, тушеная рыба с овощами. Также можно поставить селедку, приготовить заливную рыбу или запечь ее духовке.

Чтобы разбавить стол разнообразными блюдами можно поставить также печеные яблоки с медом и изюмом.

Также украинцы ставят на праздничный стол маринованные грибы, картофель, голубцы, пампушки, капусту с горохом, фасоль и много других постных блюд.

Когда на Рождество садятся за стол

По традиции в вечер Рождества вся семья садится за стол на праздничный ужин, где на столе уже приготовлены 12 блюд. Они могут отличаться в зависимости от предпочтений семьи, но в их число обязательно входят кутья на Рождество и узвар. В древности в этот праздник было принято отказываться от еды до появления первой звезды на небе.

Этот праздник должен быть светлым и радостным, объединять людей. В этот день запрещено ссориться и ругаться матом.

Когда в Украине празднуют Рождество На фоне полномасштабного вторжения России в Украину начал активно обсуждаться вопрос о дате празднования Рождества. В ПЦУ разрешили верующим отмечать праздник 25 декабря или 7 января по желанию. В нашей культуре празднование Рождества Христова 25 декабря было принято до 1918 года, пока коммунисты не захватили и не оккупировали Украину. 24 декабря главы ПЦУ и Украинской греко-католической церкви обсудили необходимость реформы церковного календаря. Они договорились создать совместную рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос. Промежуточные результаты опроса в приложении Дія показали, что большинство украинцев отмечает Рождество 25 декабря. Таким образом, Украина присоединяется к западному миру с его традициями и праздниками.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред