Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Что должно быть на столе на Рождество 25 декабря: как вкусно удивить родных

Юлия Закрепа
16 ноября 2024, 19:17
26
Что обязательно должно быть на рождественском столе 25 декабря 2024 году - полезные советы узнайте в материале.
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабря: как вкусно удивить родных
Когда на Рождество садятся за стол / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • Какие вкусные блюда приготовить на Рождество 25 декабря
  • Что нельзя делать на Рождество

Какие 12 блюд должны быть на рождественском столе, чтобы привлечь благополучие и мир в дом. Известный факт, что всегда перед Святой Вечерей верующие придерживаются строгого поста, который длится 40 дней. Поэтому на Рождество все блюда должны быть постными, а алкоголь употреблять строго запрещено. Согласно традиции, хозяйки должны приготовить 12 обязательных блюд, ведь у Иисуса Христа было 12 апостолов.

Что должно быть на Рождественском столе 2024 года

По традиции основным блюдом на столе в Святой вечер должна быть кутья. Обычно хозяйки готовят пшеничную, ячменную или рисовую кашу. К ней обязательно добавляют мак, мед, орехи - также по желанию можно добавить другие сладости.

видео дня

Известный повар Евгений Клопотенко рассказал, что для первых блюд на праздничный стол стоит приготовить рождественский борщ или грибной суп. Борщ должен быть постный, поэтому стоит туда добавить побольше овощей, а в суп стоит добавить белые грибы, чаще всего хозяйки используют - сушеные.

Также необходимо приготовить на рождественский стол узвар - это сладкий компот из разнообразных сушеных фруктов и ягод. Он отлично дополнит праздничный стол.

Хозяйки также готовят на Святой вечер постные вареники с различными начинками. Обычно для начинки выбирают тушеную капусту, картофель и грибы.

На Рождество также готовят постное блюдо из рыбы. Это могут быть разнообразные холодные закуски, тушеная рыба с овощами. Также можно поставить селедку, приготовить заливную рыбу или запечь ее духовке.

Чтобы разбавить стол разнообразными блюдами можно поставить также печеные яблоки с медом и изюмом.

Также украинцы ставят на праздничный стол маринованные грибы, картофель, голубцы, пампушки, капусту с горохом, фасоль и много других постных блюд.

Когда на Рождество садятся за стол

По традиции в вечер Рождества вся семья садится за стол на праздничный ужин, где на столе уже приготовлены 12 блюд. Они могут отличаться в зависимости от предпочтений семьи, но в их число обязательно входят кутья на Рождество и узвар. В древности в этот праздник было принято отказываться от еды до появления первой звезды на небе.

Этот праздник должен быть светлым и радостным, объединять людей. В этот день запрещено ссориться и ругаться матом.

Когда в Украине празднуют Рождество

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину начал активно обсуждаться вопрос о дате празднования Рождества. В ПЦУ разрешили верующим отмечать праздник 25 декабря или 7 января по желанию.

В нашей культуре празднование Рождества Христова 25 декабря было принято до 1918 года, пока коммунисты не захватили и не оккупировали Украину.

24 декабря главы ПЦУ и Украинской греко-католической церкви обсудили необходимость реформы церковного календаря. Они договорились создать совместную рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос.

Промежуточные результаты опроса в приложении Дія показали, что большинство украинцев отмечает Рождество 25 декабря. Таким образом, Украина присоединяется к западному миру с его традициями и праздниками.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Рождество Рождество Христово лайфхак
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сильный мороз, осадки и мощный ветер: в Украину идет похолодание

Сильный мороз, осадки и мощный ветер: в Украину идет похолодание

19:37Синоптик
Могут ли оккупанты захватить Купянск: эксперт озвучил циничные планы врага

Могут ли оккупанты захватить Купянск: эксперт озвучил циничные планы врага

19:36Украина
Три сценария завершения войны в Украине: чего ждать в 2025 году

Три сценария завершения войны в Украине: чего ждать в 2025 году

19:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 17 ноября: Стрельцам - трудный день, Девы сорвут куш

Гороскоп на завтра 17 ноября: Стрельцам - трудный день, Девы сорвут куш

Сильный мороз и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

Сильный мороз и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

Вы сами снимете защиту с себя и всей семьи: какие вещи никогда нельзя выбрасывать

Вы сами снимете защиту с себя и всей семьи: какие вещи никогда нельзя выбрасывать

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Ракам - конфликт, Львам - деньги, Девам - радость

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Ракам - конфликт, Львам - деньги, Девам - радость

В России умерла советская киноактриса Светлана Светличная

В России умерла советская киноактриса Светлана Светличная

Последние новости

19:37

Сильный мороз, осадки и мощный ветер: в Украину идет похолодание

19:36

Могут ли оккупанты захватить Купянск: эксперт озвучил циничные планы врага

19:17

Что должно быть на столе на Рождество 25 декабря: как вкусно удивить родных

19:10

Три сценария завершения войны в Украине: чего ждать в 2025 годумнение

18:54

Серьезные проблемы: РФ придется задуматься о способности продолжать войну

Украину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозеУкраину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозе
18:48

Охранник Тищенко будет свидетельствовать против нардепа: его выпустили на свободу

18:30

Этнический россиянин: СМИ назвали возможного посланника Трампа по вопросам Украины

18:27

Украина начала массовое производство уникальных дронов: в WSJ заявили о мощном оружии

17:54

Как сейчас выглядит Лина Костенко: Жадан показал фото 94-летней писательницы

Реклама
17:43

Украинцам могут отключать свет на несколько суток: названа главная причина

17:38

"В мире - дефицит": зимой в Украине стремительно "взлетят" цены на важные продукты

17:35

Массированные удары по Одессе: эксперт рассказал, как защитить город от "Шахедов"

16:55

"Это будет страшное место": Ева Лонгория решила покинуть США

16:43

Большинство не замечает: для чего нужна "скрытая" кнопка на сиденье унитаза

16:32

Поля усеяны техникой: саперы ВСУ нанесли колоссальные потери РФ в штурме на КурщинеВидео

16:23

Оккупанты готовят контрнаступление на Курщине: разведка Эстонии озвучила планы РФ

16:09

В разведке узнали, что КНДР получит от РФ за участие в войне с Украиной – Сибига

16:00

ВСУ мощно атаковали два важных аэродрома России: Братчук раскрыл детали

15:47

При Трампе война в Украине может усилиться: Кулеба назвал неожиданный сценарий

15:30

Состоятся переговоры насчет войны в Украине: в Польше назвали дату встречи

Реклама
15:12

Салат Селедка под шубой отдыхает: новый рецепт бомбического салата на Новый год 2025Видео

15:03

Почему на Рождество готовят кутью: какой смысл этого древнего блюда и как его готовитьВидео

14:57

"Слабость, а не сила": в ФРГ разнесли Шольца за переговоры с Путиным

14:57

Утверждение результатов выборов в Грузии: главу ЦИК облили краской - деталиВидео

14:50

Зацветет точно на Рождество: что нужно для цветения декабристаВидео

14:45

Окончание войны близко: названы самые опасные города в Украине до 2025 года - прогноз

14:40

Эстония готовит новый мощный пакет помощи для Украины: что в него войдет

14:09

Наступление РФ на Курщине: Путин может рассматривать вариант переговоров - WP

13:55

В социальной сети покойной Заворотнюк появились новые фото

13:49

Зеленский назвал число солдат КНДР, которых бросили на войну с Украиной

13:34

"РФ готовится к освобождению Крыма": в ВСУ раскрыли подготовку оккупантов к обороне

13:17

Доллар уходит в крутое пике: что будет с курсом уже на следующей неделе

12:49

"Самоволки" в армии: Зеленский сделал заявление насчет дисциплины в ВСУ

12:46

Украина разработала четыре вида мощных ракет: Зеленский раскрыл важные детали

12:38

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Весам - риск, Скорпионам - прибыль, Стрельцам - удачаВидео

12:29

Резко потеплеет до +12 градусов, но не надолго: когда Украину снова накроет похолодание

12:26

РФ демонстрирует готовность к переносу боевых действий за реку Днепр - Снегирев

11:49

В России умерла советская киноактриса Светлана Светличная

11:48

Украина не получила и половины помощи от США: громкое заявление Зеленского

11:43

Сколько людей нужно мобилизовать: Зеленский дал ответ

Реклама
11:36

"Будут комбинированные удары": РФ хочет устроить блэкауты в Украине - Зеленский

10:52

Зеленский раскрыл сроки окончания войны и назвал самый "горячий" участок фронта

10:40

Таро-прогноз на полнолуние в ноябре 2024: Тельцам - перемены, Скорпионам - вещий сонВидео

10:29

Зеленский назвал условие для переговоров с РФ: "Это проигрышный статус для Украины"

10:25

Сильный мороз и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

10:13

РФ запустила по Украине 83 дрона, сбить удалось не все: в ПС рассказали детали

09:53

В семье Джима Кэрри случилось горе

09:49

Риск "ужасного нормандского формата": Джонсон разнес звонок Шольца Путину

09:40

Карта Deep State онлайн за 16 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:36

Ночная атака дронов: в Запорожской области поврежден объект критической инфраструктуры

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Тесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой Луценко
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять