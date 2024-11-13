Вкусно, как в мамы: рецепт идеальной квашенной капусты

Проверенный рецепт квашенной капусты.

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Квашенная капуста - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Настало время квасить капусту, поэтому предлагаем вам чудесный рецепт этого блюда. Многие хозяйки считают, что квасить капусту сложно, но этот рецепт сможет изменить такое мнение.

Кстати, стоит брать поздние сорта капусты с плотными и сочными головками, сообщает Главред со ссылкой на myroslava_pekariuk.

Квашеная капуста – рецепт

Ингредиенты на 10 кг капусты:

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Соль каменная – 100 г

Перец горошком

Лавровый лист

Морковь

Яблоки

К нашинкованной капусте добавьте соль.

Морковь натрите на крупной терке, также можно добавить и натертую свеклу.

Всыпьте к капусте морковь, перец горошком, лавровый лист и хорошо "выбейте" все до того момента, когда капуста пустит сок.

Утрамбуйте капусту в банки, сверху поставьте яблоко и закройте их крышками.

Держите капусту так три дня в тепле, не забудьте банки поставить на тарелочки.

Если вытечет много рассола, влейте соленую воду к капусте.

Отправьте банки темное прохладное место и через 20 дней можно пробовать капусту.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить квашенную капусту:

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Кто такая Мирослава Пекарюк? Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.

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