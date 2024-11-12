Готовятся молниеносно: крутейший рецепт ленивых пирожков без лепки

Рецепт ленивых пирожков, которые могут стать отличным завтраком.

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Ленивые пирожки - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/, pixabay.com/

Не всегда есть время лепить пирожки, поэтому предлагаем вам рецепт вкусных ленивых пирожков, которые быстро готовятся. Кстати, кто-то называет это блюдо оладьями с припеком, но от названия его отменный вкус не меняется.

Отметим, начинку вы можете добавлять любую, например, ветчину, жареные грибы, твердый сыр, жареную капуста, отварное яйцо и зелень, сообщает Главред со ссылкой на valya__saenko.

Ленивые пирожки – рецепт

Ингредиенты:

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Кефир – 270 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 230-250 г

Соль

Сода – 1 ч. л. без горки

Для начинки:

Зеленый лук

Перец болгарский – 1 шт.

Курица копченая – 150 г

Смешайте муку с солью и содой.

В кефир комнатной температуры добавьте яйца, сухую смесь и все хорошо перемешайте.

Для начинки мелко нарежьте все ингредиенты, добавьте в тесто и еще раз перемешайте.

Разогрейте растительное масло на скороде и обжарьте пирожки с обеих сторон, как оладьи.

Можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить ленивые пирожки:

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Кто такая valya__saenko? valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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