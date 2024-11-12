Готовятся молниеносно: крутейший рецепт ленивых пирожков без лепки

Не всегда есть время лепить пирожки, поэтому предлагаем вам рецепт вкусных ленивых пирожков, которые быстро готовятся. Кстати, кто-то называет это блюдо оладьями с припеком, но от названия его отменный вкус не меняется.
Отметим, начинку вы можете добавлять любую, например, ветчину, жареные грибы, твердый сыр, жареную капуста, отварное яйцо и зелень, сообщает Главред со ссылкой на valya__saenko.
Ленивые пирожки – рецепт
Ингредиенты:
- Кефир – 270 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 230-250 г
- Соль
- Сода – 1 ч. л. без горки
- Для начинки:
- Зеленый лук
- Перец болгарский – 1 шт.
- Курица копченая – 150 г
Смешайте муку с солью и содой.
В кефир комнатной температуры добавьте яйца, сухую смесь и все хорошо перемешайте.
Для начинки мелко нарежьте все ингредиенты, добавьте в тесто и еще раз перемешайте.
Разогрейте растительное масло на скороде и обжарьте пирожки с обеих сторон, как оладьи.
Можно подавать на стол. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить ленивые пирожки:
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Кто такая valya__saenko?
valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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