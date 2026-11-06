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Как понять, что дрова готовы к растопке: три верных признака

Анна Ярославская
6 ноября 2026, 03:30
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Самый простой тест не требует никаких приборов, потому что хватит двух поленьев и внимательного слуха.
Древесина
Садовод рассказала, как проверить, достаточно ли высохла древесина / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Почему твердые породы древесины сохнут дольше всего
  • Как измерить влажность дров влагомером
  • По каким признакам определить готовность дров без приборов

Недостаточно просушенные дрова горят хуже, сильнее дымят и оставляют в печи и дымоходе вредные отложения. Проверить, готова ли древесина к растопке, можно тремя способами: от измерения прибором до простого теста на слух. Об этом рассказала американский садовод, шеф-редактор издания Rural Sprout Трейси Бесемер.

Выдержанные дрова - это древесина, которую распилили, раскололи на поленья, сложили в штабель и оставили сохнуть, обычно под открытым небом. В зависимости от сырья процесс длится от полугода до двух лет. Решающее значение имеет именно вид сырья.

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"Чем тверже порода древесины, тем дольше она высыхает полностью. Дело в том, что твердые породы, такие как дуб, клен и орех, имеют большую клеточную массу, а значит, они плотнее. Более плотная древесина горит дольше и жарче", - объяснила Бесемер.

Свой опыт автор связывает с детством. Выходные она проводила на автономной усадьбе отца, который отапливал дом только дровами. Каждое лето он заготавливал древесину, которая около года лежала во дворе, прежде чем попасть в подвал к печи. Сейчас Бесемер покупает уже высушенные дрова, только для вечеров у костра во дворе. Но даже для такого отдыха состояние поленьев имеет значение.

"Использование выдержанных дров означает, что огонь будет гореть жарче, дольше и с гораздо меньшим количеством дыма. Он также будет гореть чище. Жаркий огонь оставляет значительно меньше твердых частиц, что важно, когда вы жжете дрова в камине или печи, поскольку образуется меньше креозота", - подчеркивает садовод.

Прибор для точного измерения

Самый точный результат дает недорогое портативное устройство с игольчатыми контактами. Оно показывает, сколько влаги осталось внутри полена.

"Расколите полено из ваших выдержанных дров и вставьте штыри в центр только что открывшейся сердцевины. Все, что ниже 20%, готово к использованию", - объяснила Бесемер.

Для большинства людей такой прибор, по ее словам, лишний. Однако тем, кто отапливает жилье исключительно дровами или сушит их большими партиями на продажу, без него не обойтись.

Трещины, кора, цвет и звук

Второй метод Бесемер в шутку называет CBC, по первым буквам английских слов, обозначающих три визуальных признака. Осмотр стоит начать с торцов сложенных в штабель поленьев.

"У правильно выдержанных дров будут трещины, расходящиеся от центра бревна. Немного похоже на солнечные лучи, которые все мы рисовали в детстве", - рассказала эксперт.

Кора на хорошо высушенной древесине отходит и легко соскальзывает. Ее садовод советует не выбрасывать, а сохранить для растопки. Меняется и оттенок. Свежая древесина имеет яркий кремовый цвет, выдержанная становится глубже, тускло-бежевой, а та, что сохла под прямым солнцем, часто приобретает сероватый оттенок.

Самым простым методом Бесемер считает акустический. По ее словам, именно к нему чаще всего прибегают опытные владельцы печей.

"Идеально выдержанная древесина издает громкий, легкий стук, в котором почти слышен звон", - говорит Бесемер.

"Возьмите два полена и стукните ими друг о друга. Как это звучит? Древесина, которая все еще содержит много влаги, издает глухой звук. А вот в случае с дровами, готовыми к растопке, вы услышите это сразу", - отмечает она.

Как писал Главред, правильная подготовка печи и грамотный выбор топлива позволяют повысить теплоотдачу в доме и сэкономить дрова в холодное время года. Для достижения максимального эффекта важно не только проверить печь на наличие трещин и очистить дымоход, но и понимать, какие домашние хитрости действительно работают, а какие могут быть опасными. Детальнее читайте в материале: Максимум тепла от дров: народные хитрости и главные табу отопления.

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О персоне: Трейси Бесемер

Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.

Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.

Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.

Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.

Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.

В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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