Максимум тепла от дров: народные хитрости и главные табу отопления

О чем вы узнаете:
- Как правильно разжигать печь для лучшего горения
- Почему влажные дрова дают меньше тепла
- Что категорически нельзя бросать в огонь
Правильная подготовка печи и грамотный выбор топлива позволяют повысить теплоотдачу в доме и сэкономить дрова в холодное время года. Для достижения максимального эффекта важно не только проверить печь на наличие трещин и очистить дымоход, но и понимать, какие домашние хитрости действительно работают, а какие могут быть опасными. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание ТСН, залогом эффективного горения является тщательная подготовка дров и соблюдение базовых правил безопасности. Многие хозяева пытаются получить от каждого полена максимум тепла, однако некоторые популярные "секреты" могут быть не только бесполезными, но и опасными.
Секреты эффективного розжига и сухости
Для розжига лучше всего использовать мелкую сухую щепу, тонкие сухие ветки или небольшие полена. Они помогают быстро разжечь огонь и прогреть дымоход, после чего в топку можно закладывать более крупные куски древесины.
Важным фактором теплоотдачи является влажность дров. Если они сырые, значительная часть энергии тратится не на обогрев помещения, а на испарение воды. Из-за этого дрова сильнее дымят и способствуют образованию сажи. Хранить топливо рекомендуется в сухом, хорошо проветриваемом и защищённом от осадков месте.
Эффективные способы розжига и народные мифы
Разжигание сверху
Крупные поленья укладывают внизу, а мелкую щепу - сверху. Такой способ позволяет пламени постепенно охватывать топливо, что может способствовать более равномерному горению и уменьшению количества дыма.
Миф о соли
Популярный совет добавлять поваренную соль в печь не имеет убедительных доказательств того, что она повышает теплоотдачу. Поэтому использовать её с этой целью нет смысла.
Опасные химические смеси
Не стоит экспериментировать с неизвестными порошками, веществами или бытовыми смесями при розжиге печи.
Видео о том, какие дрова использовать для камина, можно посмотреть здесь:
Что категорически нельзя бросать в огонь
Для ускорения розжигания нельзя использовать бензин, керосин, растворители и другие легковоспламеняющиеся жидкости из-за высокого риска возгорания. Также не следует сжигать пластик, бытовой мусор, окрашенные или пропитанные химикатами доски. Во время горения они могут выделять токсичные вещества, загрязнять воздух и способствовать образованию опасных отложений в дымоходе.
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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