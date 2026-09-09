Максимум тепла от дров: народные хитрости и главные табу отопления

Как лучше топить печь в холодное время года - популярные народные методы, объясняем преимущества сухой щепы и перечисляем опасные материалы.

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Как экономно отапливать дом дровами / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Как правильно разжигать печь для лучшего горения

Почему влажные дрова дают меньше тепла

Что категорически нельзя бросать в огонь

Правильная подготовка печи и грамотный выбор топлива позволяют повысить теплоотдачу в доме и сэкономить дрова в холодное время года. Для достижения максимального эффекта важно не только проверить печь на наличие трещин и очистить дымоход, но и понимать, какие домашние хитрости действительно работают, а какие могут быть опасными. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание ТСН, залогом эффективного горения является тщательная подготовка дров и соблюдение базовых правил безопасности. Многие хозяева пытаются получить от каждого полена максимум тепла, однако некоторые популярные "секреты" могут быть не только бесполезными, но и опасными.

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Секреты эффективного розжига и сухости

Для розжига лучше всего использовать мелкую сухую щепу, тонкие сухие ветки или небольшие полена. Они помогают быстро разжечь огонь и прогреть дымоход, после чего в топку можно закладывать более крупные куски древесины.

Важным фактором теплоотдачи является влажность дров. Если они сырые, значительная часть энергии тратится не на обогрев помещения, а на испарение воды. Из-за этого дрова сильнее дымят и способствуют образованию сажи. Хранить топливо рекомендуется в сухом, хорошо проветриваемом и защищённом от осадков месте.

Эффективные способы розжига и народные мифы

Разжигание сверху

Крупные поленья укладывают внизу, а мелкую щепу - сверху. Такой способ позволяет пламени постепенно охватывать топливо, что может способствовать более равномерному горению и уменьшению количества дыма.

Миф о соли

Популярный совет добавлять поваренную соль в печь не имеет убедительных доказательств того, что она повышает теплоотдачу. Поэтому использовать её с этой целью нет смысла.

Опасные химические смеси

Не стоит экспериментировать с неизвестными порошками, веществами или бытовыми смесями при розжиге печи.

Видео о том, какие дрова использовать для камина, можно посмотреть здесь:

Что категорически нельзя бросать в огонь

Для ускорения розжигания нельзя использовать бензин, керосин, растворители и другие легковоспламеняющиеся жидкости из-за высокого риска возгорания. Также не следует сжигать пластик, бытовой мусор, окрашенные или пропитанные химикатами доски. Во время горения они могут выделять токсичные вещества, загрязнять воздух и способствовать образованию опасных отложений в дымоходе.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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