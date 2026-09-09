Их уже не купить: какие культовые продукты времен СССР навсегда исчезли с полок

Вместе с плановой экономикой исчезли целые производственные линии, поэтому воссоздать эти вкусы с помощью современных технологий уже невозможно.

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5 культовых продуктов СССР, которые уже нигде не продаются / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

Какие 5 продуктов СССР больше не выпускают

Почему прекратили производство чая в брикетах

Что заменило плавленый сыр в тюбиках

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По меньшей мере пять культовых продуктов советской эпохи исчезли из розничной торговли окончательно - и не из-за падения спроса, а из-за распада целых промышленных отраслей и отмены жестких нормативов ГОСТа, которые регламентировали рецептуры. Идентичных аналогов на полках современных супермаркетов нет: имеющиеся заменители отличаются и составом, и технологией приготовления, сообщает Oboz.ua.

Самый показательный пример утраченной технологии - запеченный мясной хлеб. По рецептуре он был близок к вареной колбасе высшего сорта, но готовился не в оболочке, а в металлических формах, что придавало ему румяную корочку и плотную сочную текстуру. Продукт отпускали на вес толстыми ломтиками, и именно он пользовался одним из самых высоких показателей спроса в мясных отделах.

Причина отказа от него сугубо экономическая: длительный цикл выпечки и минимальный срок годности без консервантов делают такое производство нерентабельным в условиях современной розничной логистики.

Сырье, которого больше нет

Еще два продукта исчезли вместе с сырьевой базой, а не из-за рецептуры. Прессованный фруктовый чай в брикетах изготавливали из сушеных яблок, груш, ягодного пюре и патоки - плотные плитки, которые формально предназначались для заваривания. На практике рынок работал иначе: из-за низкой цены и сладкого вкуса дети покупали эти "кирпичики" как лакомство и грызли их в сухом виде, не доходя до чайника.

Производство стало невозможным после потери доступа к сырью совхозов, а свободную нишу оперативно занял импортный пакетированный чай.

Похожая история с белковой пастой из криля, которая появилась на прилавках в 1970-х после освоения промышленного промысла в Антарктике. Сероватая замороженная масса с солоноватым морским вкусом сначала отпугивала покупателей, но впоследствии её оценили за питательность и доступную цену - на её основе готовили бутерброды, соусы и первые блюда. Продукт исчез с рынка после прекращения дальних океанских экспедиций из-за их высокой себестоимости.

Упаковка как отдельная технология

Отдельная категория потерь - товары, которые держались не на рецептуре, а на промышленном оборудовании. Плавленый сыр в алюминиевых тюбиках появился под влиянием развития космонавтики: по консистенции он напоминал густой соус и служил удобным перекусом в дороге.

Для его выпуска требовались специальные фасовочные линии и очищенный алюминий с пищевым покрытием. В 1990-х из-за износа оборудования и высокой себестоимости предприятия перешли на дешевые пластиковые контейнеры.

Замыкает список сухой заварной крем в брусках - спрессованный брикет из сахара, муки, сухого молока и ванилина, одно из самых доступных лакомств для школьников. Разводить его водой для получения полноценного крема большинство покупателей не бралось: брусок просто разламывали и ели в сухом виде. Современные версии выпускают исключительно в виде сыпучего порошка, который без термической обработки употреблять нельзя.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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