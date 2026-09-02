Объект зависти всего класса: 5 канцелярских товаров, о которых мечтали школьники в СССР

Разноцветные ручки, прозрачные линейки и ароматизированные ластики были редкостью, поэтому такие вещи использовали только "по особым случаям".

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Какие вещи для школы было трудно достать в СССР / Коллаж: Главред, фото: magnific

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Какие канцелярские товары были дефицитом в школах СССР

Почему импортные ручки и пеналы ценились больше всего

Какие ластики дети боялись использовать

Многоцветная ручка, пенал с несколькими отделениями или ластик в форме фрукта в советской школе были не повседневной мелочью, а поводом для зависти всего класса. Дефицит и скудный ассортимент школьных магазинов превращали привычные сегодня канцелярские принадлежности в предмет гордости, который дети берегли годами и показывали друзьям, сообщает Oboz.ua.

Сами шариковые ручки дефицитом не были, но выбор оставался скромным: для учебы использовали преимущественно синие чернила. Поэтому модель, в которой можно было переключать стержни, или просто яркий необычный корпус сразу выделялись на общем фоне. Больше всего ценились импортные варианты, которые привозили из-за границы родственники или знакомые.

Похожая история была и с пеналами. Советский пенал выполнял сугубо практическую функцию - в него складывали ручки, карандаши, ластик и линейку. Зато импортные модели имели несколько отделений, застежки, отдельные держатели для каждого карандаша и яркие принты, поэтому для школьника такой пенал выглядел почти как полноценный органайзер. Особым спросом пользовались версии с мультяшными героями или машинами - рисунками, которых на обычной советской канцелярии почти не встречалось.

Линейки и ранцы как показатель статуса

Самым типичным инструментом была простая деревянная или пластиковая линейка. Со своей задачей она справлялась хорошо, однако удивить кого-то не могла. Совершенно другой эффект производили прозрачные цветные модели, изделия с рисунками или нестандартной формой: то, что сегодня является обычным товаром из канцелярского магазина, несколько десятилетий назад вызывало интерес у всего класса.

Ассортимент школьных рюкзаков тоже был ограничен - значительная часть детей ходила на уроки с рюкзаками похожих моделей, которые отличались разве что цветом или мелкими деталями. На этом фоне рюкзак необычного кроя, с ярким принтом или иностранной надписью выглядел эффектно.

Такие вещи нередко передавались от старших детей к младшим в семье, ведь быстро купить новую модель нужного цвета или дизайна было гораздо сложнее, чем сейчас.

Ароматизированные резинки, которые жалко было использовать

Желанной вещью мог стать даже обычный ластик. В магазинах преобладали простые ластики сдержанных цветов без какого-либо декоративного оформления.

Импортные изделия выглядели иначе - розовые, зеленые, желтые, в форме фруктов, животных или других предметов, а некоторые из них ещё и имели сладкий или фруктовый аромат. Именно поэтому дети часто откладывали их подальше и не использовали по назначению, чтобы такой ластик дольше оставался целым.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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