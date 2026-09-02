Зачем солить воду при варке яиц: трюк решает распространенную проблему

Обычная соль может оказаться неожиданным помощником при варке яиц.

https://glavred.info/lifehack/zachem-solit-vodu-pri-varke-yaic-tryuk-reshaet-rasprostranennuyu-problemu-10793165.html Ссылка скопирована

Зачем добавлять соль в воду при варке яиц / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Зачем добавлять соль в воду при варке яиц

Сколько соли нужно добавлять в воду

Действительно ли соль помогает предотвратить вытекание белка и облегчает очистку яиц

Вареные яйца кажутся самым простым блюдом, но именно их приготовление имеет свои тонкости. Одним из распространенных кулинарных приемов является добавление соли в воду.

Главред расскажет, какую распространенную проблему поможет решить этот трюк.

видео дня

Зачем добавлять соль в воду при варке яиц

Если во время варки на скорлупе появляется трещина, белок начинает вытекать в воду. TN объясняет, что добавление соли ещё до того, как яйца окажутся в кастрюле, помогает быстрее свернуть белок возле повреждённого участка. Благодаря этому потери минимальны, а яйцо сохраняет форму.

Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

Кроме того, соль частично облегчает очистку яиц. Она может повлиять на структуру белка и уменьшить его прилипание к скорлупе. В то же время полагаться только на соль не стоит. Легкость очистки зависит от многих факторов - свежести яиц, способа варки и охлаждения после приготовления.

Сколько соли добавлять в воду

Большого количества соли не нужно - достаточно щепотки или чайной ложки на кастрюлю воды. Главное - добавить её ещё до того, как яйца окажутся в воде. После варки важно быстро охладить яйца: переложить их в холодную или ледяную воду. Именно резкий перепад температур помогает скорлупе отделяться легче.

Смотрите видео о том, как правильно жарить яйца:

@o_gorodnik ❓Как правильно жарить яйца на любой сковороде? Подписывайтесь на @o_gorodnik - у меня, как всегда, просто и вкусно? 1. На холодную сковороду налейте масло. 2. Разбейте яйцо о тупую поверхность (стол). 3. Если яйца из холодильника, отделите желток от белка, сначала вылейте белок, а сверху положите желток (тогда белок полностью приготовится, а желток останется жидким). 4. Жарьте на медленном огне (ниже среднего). 5. Солите только белок. Буду благодарен за лайк и комментарий для продвижения полезного, украиноязычного контента ? Давайте вместе становиться лучше?? #яйца#готовим#повар#полезныесоветы#рецепт#лайфхак ♬ оригинальный звук - o_gorodnik

Читайте также:

Об источнике: TN.com.ar TN.com.ar - ведущий информационный портал Аргентины, представляющий собой цифровую платформу самого популярного в стране круглосуточного новостного телеканала Todo Noticias (TN). Ресурс принадлежит крупнейшему медиахолдингу Латинской Америки Grupo Clarín и специализируется на оперативном освещении событий в режиме реального времени. Контент охватывает широкую тематику: от актуальных политических и экономических новостей до разделов о спорте, технологиях и шоу-бизнесе. Сайт отличается мощной мультимедийной составляющей, возможностью просмотра прямых эфиров и активным взаимодействием с аудиторией через платформу гражданской журналистики. Благодаря высоким рейтингам и миллионной аудитории в социальных сетях портал считается одним из главных источников информации для испаноязычных пользователей в регионе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред