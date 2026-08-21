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Сколько варить яйца для разной консистенции желтка: повара назвали точное время

Руслан Иваненко
21 августа 2026, 00:56
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Сколько нужно варить яйца, чтобы желток оставался жидким, мягким или становился полностью твёрдым.
Яйца
Как меняется желток в зависимости от времени варки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Сколько варить яйца для мягкого желтка
  • Как получить жидкий или полностью твёрдый желток
  • Почему время варки может отличаться

Несколько лишних минут во время варки могут существенно изменить консистенцию яичного желтка. Он может остаться жидким, стать мягким и кремообразным или полностью затвердеть. Поэтому для достижения желаемого результата важно правильно рассчитать время приготовления.

Главред решил разобраться, сколько именно нужно варить яйца для различной степени готовности и почему результат может отличаться даже при одинаковом времени.

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Существует два основных способа варки яиц: их можно опускать уже в кипящую воду или начинать готовить в холодной. В каждом случае продолжительность приготовления будет разной, пишет Simplyrecipes.

Сколько минут варить яйца

Если опускать яйца в кипящую воду, для мягкого желтка достаточно примерно 6–7 минут, для жидкого - 7–8 минут, а для полностью твёрдого - 10–11 минут.

При варке с холодной воды ориентир несколько меняется. Для мягкого желтка после закипания воду нужно снять с огня и оставить яйца примерно на 5 минут. Если нужен жидкий желток, это время составляет около 7–8 минут, а для яиц вкрутую - примерно 11–12 минут.

Если нужен мягкий желток

Для яйца с мягким желтком белок должен полностью свернуться, тогда как середина остаётся нежной и кремообразной. Такой вариант хорошо подходит для завтрака, в частности для подачи с тостами.

Если яйца опускают в кипящую воду, их рекомендуют варить примерно 6–7 минут.

Если же начинать варку в холодной воде, после закипания нужно выключить огонь, накрыть кастрюлю крышкой и оставить яйца примерно на 5 минут.

Как получить жидкий желток

Для плотного белка и жидкого желтка с нежной кремовой текстурой яйца в кипящей воде нужно варить около 7–8 минут.

Если яйца варят из холодной воды, после закипания плиту выключают, кастрюлю накрывают крышкой, а яйца оставляют в горячей воде на 7–8 минут.

Сколько варить яйца вкрутую

Для полностью твёрдого желтка понадобится больше времени. При опускании яиц в кипящую воду ориентировочное время составляет 10–11 минут.

Если яйца начинают варить в холодной воде, после закипания нужно выключить плиту, накрыть кастрюлю крышкой и оставить их примерно на 11–12 минут.

По окончании приготовления яйца желательно сразу переложить в холодную воду. Это помогает остановить процесс приготовления и быстрее охладить продукт.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

Почему время варки яиц может отличаться

Единого универсального времени, которое гарантировало бы абсолютно одинаковую консистенцию для каждого яйца, нет. На результат могут влиять размер яиц, их температура перед варкой, количество воды в кастрюле, особенности посуды и интенсивность нагрева.

Поэтому приведенные показатели следует воспринимать как практический ориентир. Если определенное время дает желаемый результат, его можно использовать в дальнейшем для приготовления яиц аналогичного размера.

Важно также учитывать разницу между двумя способами приготовления. Когда яйца кладут в холодную воду, они начинают нагреваться и готовиться ещё до закипания. После выключения плиты температура воды постепенно снижается, поэтому процесс приготовления замедляется.

Для стабильного результата важно точно отмерить время и после варки быстро охладить яйца. Даже разница в одну-две минуты способна заметно повлиять на консистенцию желтка.

Как сварить яйца с разной консистенцией желтка - смотрите в видео.

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О ресурсе: Simply Recipes

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