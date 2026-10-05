РФ "выбивает" отопление и водоснабжение: украинцы узнали, к чему готовиться

РФ продолжит наносить удары по украинской инфраструктуре, однако не сможет кардинально переломить ситуацию.

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РФ наносит удары по объектам энергетики / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, УНИАН

Важное из заявлений Харченко:

РФ продолжит бить по объектам энергетики Украины

Враг не сможет кардинально переломить ситуацию

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прокомментировал угрозы для тепловой и энергетической генерации в случае продолжения массированных ударов РФ.

"Будут ли атаковать? Да, мы знаем, что будут. Готовились ли мы к этому? Да, готовились. Гарантирует ли эта подготовка на 100%, что ничего не случится? Нет, потому что ракетные удары - это ракетные удары, удары дронов - это удары дронов. Это война", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По мнению эксперта, на сегодняшний день украинская энергосистема, а также критическая инфраструктура Киева (отопление, водоснабжение) - значительно лучше подготовлены, чем в прошлом отопительном сезоне.

"В межсезонье проделано в разы больше работы. Я искренне считаю, что в этом году сделали столько же, сколько за три-четыре предыдущих года. Это то, что я вижу невооруженным глазом непосредственно на объектах", - указал собеседник.

По его мнению, РФ продолжит наносить удары по украинской инфраструктуре, однако не сможет кардинально переломить ситуацию.

"Поэтому они будут наносить удары, мы будем восстанавливать, будем защищаться - и так будет продолжаться дальше. Я не вижу сейчас оснований говорить, что что-то принципиально изменится. Мы не погибнем, они не победят и, как говорит Мадяр, устоим", - добавил Харченко.

Киев может столкнуться с холодом в квартирах этой зимой

В период сильных морозов температура в некоторых столичных квартирах может снижаться до 12–15 °C. Такой вариант развития событий связывают с повреждением энергетической инфраструктуры и ограниченными возможностями киевских ТЭЦ после российских атак.

Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что даже относительно тёплая погода не станет гарантией стабильной работы системы теплоснабжения. Если энергетические объекты не смогут работать на необходимой мощности, отдельные дома могут получать недостаточно тепла.

В результате во время наиболее холодных периодов температура в части киевских квартир может оказаться значительно ниже привычного уровня.

Ранее Главред цитировал главу фонда "Вернись живым" Тараса Чмута о возможной самой тяжелой зиме 2026–2027 годов для Украины. Чмут призвал уже сейчас определиться с местом пребывания и рассмотреть возможность переезда из городов.

Напомним, ранее Иван Ступак подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону стала одной из главных государственных задач. Он отметил, что необходимо усилить защиту объектов генерации.

Как сообщалось, Дональд Трамп отказал в просьбе о передаче ракет-перехватчиков для систем Patriot. По оценкам CSIS, около двух третей американских запасов ракет-перехватчиков было израсходовано на войну в Иране, и в настоящее время у США имеется 759 таких ракет.

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О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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