Россия готовит новый массированный удар по Украине: раскрыта главная опасность

Даже при наличии значительного запаса Москва не может использовать все ракеты одновременно, пояснил Олег Жданов.

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РФ может готовить новый массированный удар / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Жданова:

Москва не отказалась от масштабных атак, однако сталкивается с проблемами

РФ располагает запасом вооружений, но испытывает трудности с их доставкой авиацией

Россия теоретически способна вновь нанести по Украине комбинированный массированный удар с использованием ракет и беспилотников. Однако, по оценке военного эксперта Олега Жданова, возможности российской стратегической авиации сейчас ограничены.

"Повторить массированный удар они могут... Но я думаю, что без авиации. У них огромная проблема со стратегической авиацией", - сказал Жданов в комментарии ТСН.ua.

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При этом эксперт допускает, что Россия может задействовать один-два самолёта, несмотря на существующие риски.

Жданов считает, что Москва не отказалась от масштабных атак, однако сталкивается с проблемами при их подготовке. По его словам, российская сторона стремится нанести максимальный ущерб, но не располагает достаточным количеством средств для проведения ударов прежнего масштаба.

"Я думаю, что они не отказываются. Здесь единственная причина, по моему мнению, это то, что они на сегодняшний день не способны организовать такой масштабный удар", - отметил эксперт.

Отдельно он обратил внимание на использование беспилотников. По его словам, эффективность украинской ПВО против обычных "Гераней-2" остаётся высокой, тогда как реактивных дронов Россия не может производить в необходимом количестве.

"Они хотят нанести максимальное поражение, но при этом, видите, даже количество реактивных дронов постоянно варьируется", - сказал Жданов.

По оценке эксперта, похожие ограничения существуют и в сфере применения крылатых ракет. Россия располагает определённым запасом вооружений, однако испытывает трудности с их доставкой средствами стратегической авиации.

"Крылатых ракет у них полно. Но нет сил поднять в воздух", - заявил Жданов.

Он добавил, что два Ту-160 могут быть использованы для запуска Х-101, тогда как с Ту-95, по его словам, возникли серьёзные технические проблемы.

Угроза баллистических ударов

Ограничения, по мнению Жданова, касаются и российских ракет "Искандер". Даже при наличии значительного запаса Москва не может использовать все ракеты одновременно, поскольку необходимо сохранять резерв и учитывать состояние пусковых установок.

"Хотя и наличие ракет у них есть, порядка 100 или 200 единиц, они же не могут потратить все сразу", - отметил эксперт.

По его словам, при планировании новых ударов Россия должна учитывать как необходимость сохранять часть боекомплекта, так и ресурс имеющихся пусковых установок.

/ Инфографика: Главред

Почему Россия усилила атаки: объяснение эксперта

Советник президента Сергей Бескрестнов считает, что активизация российских атак "Шахедами" по западным регионам Украины может быть связана с ухудшением погодных условий. По его мнению, сложная погода способна снизить эффективность работы украинских средств перехвата и создать более благоприятные условия для беспилотников.

"Для россиян это шанс атаковать наши западные тыловые части, куда не долетают реактивные "Шахеды". Потому что, по их мнению, наши ребята на перехватчиках будут плохо видеть "Шахеды" и хуже атаковать. Это действительно так", - заявил Бескрестнов.

По словам эксперта, Россия пытается использовать плохую погоду как дополнительное преимущество, рассчитывая на снижение эффективности противодействия беспилотникам и возможность наносить удары по более удалённым регионам Украины.

Удары РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Киев ударными дронами. В результате возникло возгорание в 9-этажном жилом доме. По данным полиции, пострадали восемь человек. По данным ГСЧС, в столице в результате российского удара травмированы семь человек.

Напомним, что ранее РФ также атаковала складские помещения в Киевской области. В результате ударов возник пожар в Бучанском районе. Продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.

Как сообщалось, ранее Россия атаковала 9-этажный жилой дом в Днепровском районе Киева. Атака на столицу привела к гибели одного человека и ранениям мирных жителей, среди которых двое детей.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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