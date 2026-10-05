Людей ищут под завалами дома: РФ нанесла смертельный удар по Харькову

Число погибших и пострадавших в результате атаки растет.

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В Харькове продолжается спасательная операция после удара КАБ / Коллаж: Главред, фото (иллюстративные): Минобороны РФ, скриншот из видео

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РФ атаковала Харьков КАБами

В результате атаки зафиксированы разрушения в одном из районов города

Под завалами ищут людей, есть погибшие и пострадавшие

Страна-агрессор Россия днём 5 октября атаковала Харьков как минимум тремя КАБами. Зафиксированы попадания в Слободском районе города. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По состоянию на 15:20 известно о пожаре в складских помещениях и повреждении жилых домов.

видео дня

"Под завалами в жилом доме, попавшем под обстрел, могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция", - добавил Терехов.

КАБ / Инфографика: Главред

На данный момент известно о двух погибших и как минимум десяти раненых. Также враг нанес удар боевым дроном по заправке в Киевском районе.

По состоянию на 15:33 известно о 25 пострадавших и двух погибших.

Обновлено. В 15:55 Терехов сообщил, что ранены уже 29, среди них трое детей. Один из пострадавших – дворник. Погибли трое.

РФ готовится к усилению обстрелов

Главред писал, что по словам авиационного эксперта и аналитика Константина Криволапа, Россия в скором времени сосредоточит удары на объектах украинского энергетического сектора.

Баллистические ракеты в большом количестве будут нацелены в первую очередь на энергетическую инфраструктуру с началом отопительного сезона. Вокруг Украины может находиться около 40-50 комплексов ОТРК "Искандер". Также враг имеет примерно 2-4 комплекса "Бастион" для запуска "Цирконов".

Удары РФ по Харькову - последние новости

Напомним, Главред писал, что 4 октября вечером российская оккупационная армия атаковала многоквартирные дома в Харькове. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Ранее, днём 2 октября, РФ атаковала КАБами частные секторы в Харькове. Попадания зафиксированы в двух районах города - Немишлянском и Слободском.

Накануне, в ночь на 28 сентября, российская армия нанесла двойной удар КАБами по двум районам Харькова. Один из "прилетов" пришелся на многоквартирный дом в Салтовском районе.

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О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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