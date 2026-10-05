Людей ищут под завалами дома: РФ нанесла смертельный удар по Харькову

Главное:
- РФ атаковала Харьков КАБами
- В результате атаки зафиксированы разрушения в одном из районов города
- Под завалами ищут людей, есть погибшие и пострадавшие
Страна-агрессор Россия днём 5 октября атаковала Харьков как минимум тремя КАБами. Зафиксированы попадания в Слободском районе города. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По состоянию на 15:20 известно о пожаре в складских помещениях и повреждении жилых домов.
"Под завалами в жилом доме, попавшем под обстрел, могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция", - добавил Терехов.
На данный момент известно о двух погибших и как минимум десяти раненых. Также враг нанес удар боевым дроном по заправке в Киевском районе.
По состоянию на 15:33 известно о 25 пострадавших и двух погибших.
Обновлено. В 15:55 Терехов сообщил, что ранены уже 29, среди них трое детей. Один из пострадавших – дворник. Погибли трое.
РФ готовится к усилению обстрелов
Главред писал, что по словам авиационного эксперта и аналитика Константина Криволапа, Россия в скором времени сосредоточит удары на объектах украинского энергетического сектора.
Баллистические ракеты в большом количестве будут нацелены в первую очередь на энергетическую инфраструктуру с началом отопительного сезона. Вокруг Украины может находиться около 40-50 комплексов ОТРК "Искандер". Также враг имеет примерно 2-4 комплекса "Бастион" для запуска "Цирконов".
Удары РФ по Харькову - последние новости
Напомним, Главред писал, что 4 октября вечером российская оккупационная армия атаковала многоквартирные дома в Харькове. В результате обстрела есть погибшие и раненые.
Ранее, днём 2 октября, РФ атаковала КАБами частные секторы в Харькове. Попадания зафиксированы в двух районах города - Немишлянском и Слободском.
Накануне, в ночь на 28 сентября, российская армия нанесла двойной удар КАБами по двум районам Харькова. Один из "прилетов" пришелся на многоквартирный дом в Салтовском районе.
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О персоне: Игорь Терехов
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
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