Глава МИД Польши напомнил, что вкладом Вашингтона в события на Майдане было печенье Виктории Нуланд, а не свержение власти.

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Сикорский ответил Маску на скандальные высказывания о Революции достоинства / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Главное из заявления:

Маск заявил о якобы организованном США перевороте в 2014 году

Сикорский призвал миллиардера не повторять пропаганду РФ

Глава МИД Польши напомнил о печенье Нуланд на Майдане

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал американского миллиардера Илона Маска прекратить повторять российскую пропаганду. Так он отреагировал на слова Маска о том, что США якобы организовали государственный переворот в Украине во время Революции достоинства в 2014 году. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в X.

Дипломат подчеркнул, что сам был в Киеве в те дни и никакого переворота там не видел. Тезис о "перевороте", который подхватил Маск, годами продвигает страна-агрессор РФ, чтобы оправдать войну против Украины.

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"Нет, Илон Маск. Перестаньте повторять российскую пропаганду. Я там был, и в Киеве в 2014 году не было переворота. А вклад США в прекращение резни над украинцами, устроенной на Майдане пророссийским президентом Януковичем, заключался в том, что Виктория Нуланд раздавала печенье на улицах и говорила: "[К черту ЕС] (неценз.)", - написал Сикорский.

Что заявил Маск о перевороте в Украине

Скандальный тезис Маск озвучил в интервью журналисту Эндрю Россу Соркину на саммите DealBook, организованном изданием The New York Times. Миллиардер признал, что с точки зрения вторжения агрессором является Россия.

В то же время он утверждает, что США якобы организовали переворот, чтобы устранить демократически избранного пророссийского президента Украины.

"Это агрессивные действия. И без помощи Государственного департамента США и других ведомств этого бы не произошло", - заявил Маск.

Миллиардер добавил, что полный ответ занял бы слишком много времени, поэтому, возможно, он сформулирует его в письменном виде. При этом Маск заверил, что не оправдывает Россию.

Почему тезис Маска о перевороте повторяет нарратив Кремля

Протесты в Украине начались в конце 2013 года, после того как тогдашний президент Виктор Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации с ЕС. После силового разгона протестующих и гибели более сотни человек Янукович бежал в Россию, а Верховная Рада отстранила его от должности.

Вскоре после этого Россия оккупировала Крым. Тезис о "перевороте, организованном Западом", Кремль с тех пор использует в качестве одного из оправданий агрессии против Украины.

Маск не впервые делает громкие заявления по поводу Украины. В конце октября он обвинил украинские элиты в обогащении за счет международной помощи, а американских политиков - в использовании этих средств для своих кампаний.

Кто такой Илон Маск / Главред - инфографика

Изменится ли политика США в отношении Украины после промежуточных выборов

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду призвал не переоценивать возможные изменения в Вашингтоне после победы демократов на промежуточных выборах.

"Опять же, не стоит питать лишних иллюзий, ведь у нас, как всегда, есть проблема с завышенными ожиданиями", - подчеркнул эксперт.

В то же время политолог отметил, что новый состав Конгресса существенно сузит пространство для маневра Белого дома.

"Да, его власть будет ослаблена и ограничена, особенно в бюджетном процессе", - пояснил Фесенко.

Илон Маск - новости по теме

Как сообщал Главред, Маск не впервые высказывается о событиях на Майдане. Ранее в Офисе президента ответили миллиардеру на его заявление о Майдане словами "Это база, Илон". Тогда в Украине также опровергли тезис о причастности Запада к протестам.

К Маску есть вопросы и в Конгрессе США. Сенаторы требуют у миллиардера документы о работе Starshield в Украине. Это связано с сообщениями о том, что Маск лично распорядился замедлить работу системы для Украины.

Тезис об организованном извне Майдане на Западе опровергали еще в 2014 году. В США тогда подчеркивали, что Запад не готовил Майдан, а это была революция достоинства украинцев. Несмотря на это, Кремль до сих пор использует тезис о перевороте для оправдания войны.

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