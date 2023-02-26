"Это база, Илон": у Зеленского осадили Маска, опозорившегося заявлением о Майдане

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал скандальное заявление американского миллиардера Илона Маска о том, что Революция Достоинства была "переворотом".
В своем Twitter он напомнил Маску о том, что Майдан был ответом на репрессии со стороны режима.
"Свободные общества оказывают влияние на государства через диалог/выборы. Порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база Свободы, Маск", — написал представитель ОП
Он также пояснил американскому миллиардеру, что в Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди.
"Перестаньте читать российские газеты", — добавил Подоляк.
Напомним, ранее появилась информация о том, что скандальный американский миллиардер Илон Маск сел в лужу, комментируя события в Украине. Маск пафосно заявил о том, что Революция Достоинства в Украине якобы была "переворотом".
Ранее Маск сделал скандальное заявление по Крыму. Американский миллиардер предложил Украине сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и уступить стране-агрессорке Крым.
На этом Маск не остановился и сделал новое скандальное заявление. Комментируя ситуацию в нашем государстве, Маск заявил, что якобы "в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение России".
Позже стало известно, что SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине.
В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".
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