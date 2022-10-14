У Маска больше не могут финансировать работу Starlink в Украине и просят денег у Пентагона – CNN

Компания Маска отказывается финансировать услуги Starlink в Украине / Фото Instagram, Telegram

Компания Илона Маска SpaceX направила письмо в Пентагон с уведомлением, что больше не может продолжать оплачивать услуги спутниковых интернет-терминалов Starlink в Украине. У Маска просят Минобороны США профинансировать соответствующие услуги. До конца 2022 года они будут стоить более $120 миллионов.

Как сообщает CNN со ссылкой на полученные документы, в сентябре SpaceX направила письмо Пентагону. Оно содержало запрос к американскому оборонному ведомству перенять финансирование по использованию Starlink для украинского правительства и армии, которое, по утверждениям SpaceX, будет стоить более $120 млн до конца этого года и может достигнуть еще около $400 млн за весь следующий год.

"Мы не в состоянии в дальнейшем жертвовать терминалы для Украины или финансировать имеющиеся терминалы в неопределенный период времени", – заявил директор по правительственным продажам SpaceX.

Другие документы компании, направленные Пентагону, свидетельствуют о июльском запросе Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного к основателю SpaceX и Tesla Илону Маску с просьбой предоставить еще почти 8 тыс. терминалов Starlink.

В отдельном сопровождающем письме от одного из внешних консультантов SpaceX говорилось, что компания "сталкивается с ужасающе сложными решениями".

"Я не думаю, что у них есть финансовая способность предоставлять дополнительные терминалы или услуги, как об этом спрашивал генерал Залужный", – отметил он.

Отмечается, что такие письма появились на фоне недавних сообщений о широкомасштабных перебоях в работе Starlink. Источники, осведомленные с ситуацией, подчеркнули, что эти проблемы затронули всю линию фронта 30 сентября и "повлияли на все усилия украинцев прорваться через него". Ведь терминалы Starlink являются единственным средством для подразделений ВСУ поддерживать связь на поле боя.

Скандальные заявления Маска относительно войны в Украине

3 октября Илон Маск издал скандальное заявление по Крыму. Американский миллиардер предложил Украине сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и уступить РФ аннексированный полуостров.

На этом Маск не остановился и уже 6 октября сделал новое скандальное заявление. Комментируя ситуацию в нашем государстве, Маск заявил, что якобы "в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение России".

Потом Илон Маск уже снова "переобулся" и начал говорить, что поддерживает наше государство. Изобретатель-миллиардер уверяет, что "является фанатом Украины", однако не хочет начала Третьей мировой войны.

13 октября Маск отклонил просьбу Украины расширить услуги спутникового интернета Starlink на территорию Крыма.

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